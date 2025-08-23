El presunto asesino serial de Jujuy fue imputado por doble homicidio y lo investigan por otros tres crímenes

La investigación contra Matías Jurado, señalado como el presunto asesino serial de Jujuy, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Justicia lo imputó por el homicidio de Sergio Alejandro Sosa, un joven de 25 años que había desaparecido y cuyos restos fueron identificados por pruebas de ADN.
Hasta el momento, Jurado ya estaba acusado formalmente por la muerte de Jorge Anachuri, de 68 años, y continúa bajo sospecha en al menos tres desapariciones más.
La imputación y el avance de la causa
La fiscalía confirmó que Jurado enfrenta cargos por homicidio agravado por ensañamiento en dos hechos. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación evalúa agravar la imputación por alevosía, ya que el acusado habría engañado a sus víctimas con promesas de trabajo ocasional, comida o alcohol para llevarlas hasta su casa en el barrio Alto Comedero.
En el lugar, conocido como la “casa del horror”, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó pericias que revelaron restos y objetos vinculados con los crímenes.
El modus operandi de Matías Jurado
Según la investigación, Jurado seleccionaba a personas en situación de vulnerabilidad, muchas veces en plazas o en la vía pública. Les ofrecía changas o alcohol para convencerlas de acompañarlo. Una vez dentro de su vivienda, las sometía y posteriormente las asesinaba.
Los fiscales creen que utilizaba herramientas como palas, carretillas y ollas para descuartizar los cuerpos, que luego enterraba, quemaba o descartaba en bolsas de consorcio.
La confirmación de que Sergio Sosa fue una de sus víctimas llegó gracias a estudios genéticos. Su madre, Rosalía Toconás, expresó el dolor por no haber podido despedirlo:
“Este individuo me quitó el derecho de darle a mi hijo un velorio, una cristiana sepultura”.
Perfil psicológico bajo análisis
El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, afirmó que las pruebas apuntan a un patrón de engaño y manipulación que encuadra en homicidio con alevosía. También adelantó que se realizan nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas sobre Jurado.
“Según el abordaje inicial, el imputado comprende la criminalidad de sus actos y tiene discernimiento. Ahora se sumarán evaluaciones con especialistas del CIF de Salta para esclarecer definitivamente su perfil”, señaló.
Lo que viene en la investigación
Jurado permanece detenido en la cárcel de Gorriti mientras avanza el proceso judicial. La Justicia no descarta que en las próximas semanas se sumen nuevas imputaciones a medida que se confirmen otros casos.
El caso genera conmoción en Jujuy y mantiene en vilo a las familias de las personas desaparecidas que podrían haber sido víctimas del presunto asesino serial.