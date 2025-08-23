El presunto asesino serial de Jujuy fue imputado por doble homicidio y lo investigan por otros tres crímenes

La fiscalía confirmó que Jurado enfrenta cargos por homicidio agravado por ensañamiento en dos hechos. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación evalúa agravar la imputación por alevosía, ya que el acusado habría engañado a sus víctimas con promesas de trabajo ocasional, comida o alcohol para llevarlas hasta su casa en el barrio Alto Comedero.