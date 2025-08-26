Secciones
Asesino serial en Jujuy: hallaron ADN de dos personas más en la casa de Matías Jurado

La Justicia confirmó que los perfiles genéticos encontrados no corresponden a las víctimas ya identificadas ni a los desaparecidos denunciados.

ESCENA DEL CRIMEN. Matías Jurado vivía en una casa en el barrio Alto Comedero donde habría llevado, asesinado y descuartizado a las víctimas. ESCENA DEL CRIMEN. Matías Jurado vivía en una casa en el barrio Alto Comedero donde habría llevado, asesinado y descuartizado a las víctimas. LA GACETA / FOTO DE SILVIA DE LAS CRUCES (ENVIADA ESPECIAL)
Hace 29 Min

La investigación sobre el presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, sumó en las últimas horas un hallazgo que profundiza el horror. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que se identificaron dos nuevos perfiles de ADN en la vivienda del sospechoso, y que ninguno de ellos coincide con los familiares que denunciaron desapariciones en los últimos meses.

Esto refuerza la hipótesis de que Jurado habría tenido más víctimas, además de las ya confirmadas.

A mediados de agosto, la Justicia había identificado los restos de Sergio Sosa (25) y Jorge Anachuri (68), cuyos cuerpos fueron hallados en la casa de Jurado. Ambos habían sido vistos previamente en registros de las cámaras del Centro de Monitoreo, donde se los observó subir a un remís junto al acusado.

Además, continúan desaparecidos Miguel Ángel Quispe (60 años), Juan Carlos González (60) y Juan José Ponce (51), aunque los análisis recientes determinaron que el ADN hallado no corresponde a ellos.

“Con estos informes forenses, los investigadores momentáneamente descartaron que sean compatibles con estas tres personas que son buscadas, es decir que pertenecen a otras dos”, explicó el fiscal regional Guillermo Beller en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

La escena del horror

El operativo del 31 de julio, cuando la policía allanó la vivienda de Jurado en la zona de Alto Comedero, reveló detalles escalofriantes. En la casa se hallaron restos óseos, cabellos, cartílagos en platos para perros, ropa manchada con sangre y restos humanos calcinados en el patio delantero y en un tacho con combustible.

En total, se secuestraron 206 elementos, entre ellos una gran cantidad de cuchillos, sierras, machetes y un facón aparentemente limpio que, tras ser analizado, presentó restos de ADN en la ranura del mango.

Las pericias con luminol confirmaron que varias superficies habían sido lavadas para borrar rastros: una mesa, sillas, una heladera y otros muebles presentaban indicios de sangre previamente limpiada.

Los nuevos perfiles de ADN surgieron del análisis de una sábana usada como cortina en la habitación del sospechoso y de una bolsa de arena hallada en el comedor. Ambas contenían manchas de sangre que permitieron establecer que se trataba de víctimas aún no identificadas.

Por ahora, el equipo forense solo analizó un 20% de los elementos secuestrados, por lo que se esperan más revelaciones a medida que avance la investigación.

Las autoridades sospechan que Jurado podría estar involucrado en al menos siete asesinatos, lo que lo convertiría en uno de los criminales más estremecedores de la historia reciente de Jujuy.

