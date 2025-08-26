Asesino serial en Jujuy: hallaron ADN de dos personas más en la casa de Matías Jurado

La investigación sobre el presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, sumó en las últimas horas un hallazgo que profundiza el horror. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que se identificaron dos nuevos perfiles de ADN en la vivienda del sospechoso, y que ninguno de ellos coincide con los familiares que denunciaron desapariciones en los últimos meses.