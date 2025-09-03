¿Por qué la felicidad disminuye a los 18 años y cuándo volvemos a ser felices?

Y la disminución se prolonga por un largo tiempo, aunque de forma paulatina. De acuerdo con los estudiosos, la satisfacción toca fondo a los 47 años, que coincide con la llamada crisis de mediana edad. Esta es una fase caracterizada por el aumento de la incertidumbre, ansiedad y cuestionamiento personal y está influenciada por los intentos de balancear la vida familiar con la personal y los cambios físicos.