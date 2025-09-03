Secciones
SociedadSalud

¿Por qué la felicidad disminuye a los 18 años y cuándo volvemos a ser felices?

La felicidad presenta una tendencia en el mundo: disminuye, llega a un punto muy bajo y luego vuelve a subir.

¿Por qué la felicidad disminuye a los 18 años? ¿Por qué la felicidad disminuye a los 18 años?
Hace 44 Min

Pareciera que la felicidad no es constante ni tampoco tan efímera como algunos pensarían, ni que depende de ascensos laborales, títulos o viajes. Para la ciencia, el bienestar emocional experimenta una tendencia: se ausenta por un tiempo, llega a un punto muy bajo y luego reaparece para traer satisfacción a la vida nuevamente.

La “crisis de los 20” reemplaza a la de los 40 en el nuevo mapa de la infelicidad

La “crisis de los 20” reemplaza a la de los 40 en el nuevo mapa de la infelicidad

La felicidad fluctúa a lo largo de la vida y aparenta ir más allá de los malos momentos sino que depende de las etapas de la vida. Esto lo definió la investigación realizada por el National Bureau of Economic Research (NBER). A partir de los datos analizados de 130 países diferentes descubrieron el rumbo de la satisfacción: en la mayor parte del mundo comenzaba a disminuir a los 18 años.

El punto más bajo de la felicidad

Para los estudiosos, no se trata de una casualidad que la felicidad se ausente a esa edad. Los 18 años es una etapa de cambio profundo, donde las personas comienzan a tener más responsabilidades, sus decisiones son cada vez más críticas y la autoexigencia se vuelve más pesada. Así, ser optimista se vuelve más complicado en esta etapa.

Y la disminución se prolonga por un largo tiempo, aunque de forma paulatina. De acuerdo con los estudiosos, la satisfacción toca fondo a los 47 años, que coincide con la llamada crisis de mediana edad. Esta es una fase caracterizada por el aumento de la incertidumbre, ansiedad y cuestionamiento personal y está influenciada por los intentos de balancear la vida familiar con la personal y los cambios físicos.

¿Cuándo volvemos a ser felices de nuevo?

Llegar a la mitad de la vida puede suponer para muchas personas un momento de conflicto e insatisfacción. Pero el punto más bajo no dura mucho tiempo. Los 50 años son la etapa donde la felicidad repunta e incluso los adultos mayores presentan los mismos niveles de alegría que en la niñez.

Este incremento se debe a una mayor madurez emocional que se logra en esta etapa de la vida, así como la aceptación de los límites personales, ya que con el tiempo, muchos individuos tienden a dejar de intentar superar expectativas inalcanzables para poder disfrutar el tiempo de calidad y sus vidas.​

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué los jóvenes ya no son felices? Un estudio científico reveló el gran cambio generacional

¿Por qué los jóvenes ya no son felices? Un estudio científico reveló el gran cambio generacional

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Comentarios