¿Por qué los jóvenes ya no son felices? Un estudio científico reveló el gran cambio generacional

Un nuevo estudio revela un gran cambio en la salud mental de los jóvenes, que alteró por completo el panorama de lo conocido. La "curva de la felicidad" fue una representación gráfica ampliamente aceptada en ciencias sociales, que mostraba picos de bienestar en la infancia y la madurez. Su reverso, la "joroba de la infelicidad", indicaba que los niveles de ansiedad aumentaban tras la infancia, alcanzaban un máximo alrededor de los 50 años y después disminuían con la vejez. Este patrón en forma de 'U' invertida para el malestar era una de las regularidades más citadas.
Este panorama cambió drásticamente, dando lugar a un nuevo fenómeno preocupante: el deterioro de la salud mental juvenil. Un reciente estudio liderado por el Dartmouth College señala que el malestar ahora comienza en etapas más tempranas de la vida, afecta con mayor intensidad a las mujeres jóvenes y disminuye continuamente con la edad. En muchas sociedades, la tradicional "joroba de la infelicidad" tal como la conocíamos, desapareció.
Un Cambio Alarmante en la felicidad de los jovenes
Una investigación liderada por el Dartmouth College de Estados Unidos señala un empeoramiento en la salud mental de los jóvenes, especialmente entre las mujeres menores de 25 años. Este hallazgo provocó la desaparición de la clásica "joroba de la infelicidad" en muchas sociedades. En su lugar, el gráfico ahora muestra una pendiente descendente, donde el malestar tiende a ser mayor en la adolescencia y disminuye con los años.
El estudio, publicado en PLOS One, analizó encuestas de Estados Unidos y Reino Unido, además de datos del estudio Global Minds, que incluyó a 44 países. Este trabajo demostró que el cambio en la tendencia es drástico y se observa a escala mundial. Para Maite Garaigordobil, doctora en psicología, esta situación genera un nuevo escenario crucial para la investigación y la intervención educativa y social.
¿Por qué desapareció la Joroba de la felicidad?
Los autores del estudio, aunque no determinan con exactitud las causas, sugieren que el contexto social y los cambios en las oportunidades de vida influyen en esta evolución. Apuntan al impacto a largo plazo de la Gran Recesión en las perspectivas laborales de los jóvenes como un factor relevante. También mencionan los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de la población joven. Además, la financiación limitada de los servicios de salud mental y el auge de internet junto a las redes sociales son consideraciones importantes.
Alex Bryson, coautor del estudio, explicó que los cambios son más pronunciados en las economías avanzadas de habla inglesa, pero también evidentes en otras regiones, como América Latina. Bryson, junto a David G y Blanchflower, señalan que el uso masivo de teléfonos inteligentes podría ser una causa clave, explicando la uniformidad de los datos en contextos diversos. El abuso de pantallas desplaza actividades beneficiosas, alejando a las personas de encuentros sociales y tiempo al aire libre. Este factor podría explicar por qué las mujeres jóvenes reportan niveles de malestar significativamente más altos que los hombres en todos los países analizados.