¿Por qué los jóvenes ya no son felices? Un estudio científico reveló el gran cambio generacional

Un nuevo estudio revela un gran cambio en la salud mental de los jóvenes, que alteró por completo el panorama de lo conocido. La "curva de la felicidad" fue una representación gráfica ampliamente aceptada en ciencias sociales, que mostraba picos de bienestar en la infancia y la madurez. Su reverso, la "joroba de la infelicidad", indicaba que los niveles de ansiedad aumentaban tras la infancia, alcanzaban un máximo alrededor de los 50 años y después disminuían con la vejez. Este patrón en forma de 'U' invertida para el malestar era una de las regularidades más citadas.