La “crisis de los 20” reemplaza a la de los 40 en el nuevo mapa de la infelicidad

La famosa “crisis de los 40” ya no es la gran protagonista del malestar vital. Un nuevo estudio internacional muestra que, para la Generación Z y los más jóvenes, la curva de la infelicidad empieza mucho antes: alrededor de los 20 años. Ansiedad, depresión, presión social y pantallas infinitas están pulverizando el viejo mito de que la juventud era la etapa más feliz de la vida.