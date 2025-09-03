Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

"Desde que se abrió el cepo, los argentinos compraron U$S11.400 millones, y en términos netos U$S9400 millones. Eso es lo que explica la caída de actividad. El equipo económico no esperaba que hubiera semejante caudal de demanda, pensaban que, si el dólar estaba tranquilo, la gente se iba a olvidar de comprar dólares. Pero la gente tiene años de cepo y de desconfianza encima", remarcó.