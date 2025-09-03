Secciones
EconomíaNoticias económicas

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

El economista advirtió que el Gobierno subestimó la desconfianza tras el cepo y que la continuidad del plan depende del resultado electoral de octubre.

Ricardo Arriazu Ricardo Arriazu
Hace 1 Hs

El tucumano Ricardo Arriazu analizó las dificultades del Gobierno de Javier Milei para controlar el dólar en un escenario de desconfianza arraigada y elecciones cruciales en el horizonte. El economista señaló que la apertura del cepo cambiario, aunque financiada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo un efecto contraproducente: los argentinos compraron masivamente dólares, drenando reservas y afectando la actividad económica. "El equipo económico no anticipó semejante demanda, subestimando la desconfianza acumulada tras años de restricciones", afirmó.

Arriazu criticó el esquema de flotación entre bandas, así como la decisión de desmantelar las LEFI. Según dijo, estas medidas contribuyeron a la inestabilidad cambiaria: "Se desató el infierno".

"Desde que se abrió el cepo, los argentinos compraron U$S11.400 millones, y en términos netos U$S9400 millones. Eso es lo que explica la caída de actividad. El equipo económico no esperaba que hubiera semejante caudal de demanda, pensaban que, si el dólar estaba tranquilo, la gente se iba a olvidar de comprar dólares. Pero la gente tiene años de cepo y de desconfianza encima", remarcó. 

Ante este panorama, enfatizó que el Gobierno no tiene margen para una devaluación, ya que esto desestabilizaría por completo su programa económico. A pesar de contar con reservas y vencimientos de deuda acotados, la percepción de vulnerabilidad persiste. "Si el dólar se escapa, se acabó todo", advirtió.

Todo depende del resultado electoral

Arriazu destacó que esta falta de confianza se refleja en el elevado riesgo país, a pesar del superávit gemelo. "Los inversores extranjeros se preguntan: ¿Por qué esta vez será diferente?", señaló al criticar las iniciativas del Congreso que amenazaron el equilibrio fiscal.

De cara al futuro, Arriazu consideró que la continuidad de la política económica dependerá del resultado electoral. Si el Gobierno mantiene un tercio de la representación, podrá vetar leyes y evitar juicios políticos, preservando el rumbo actual.

Además, vislumbró un panorama más favorable a partir de 2026, con las ventajas de las obras de infraestructura energética, la cosecha y la recuperación del precio del litio. Sin embargo, el desafío crucial es "cómo llegar hasta octubre".

La estrategia del Gobierno, según su análisis, se centra en intervenir activamente para contener el dólar, utilizando reservas y otros instrumentos financieros. El objetivo es llegar a las elecciones de medio término con una base electoral satisfecha.

Por último, señaló que el apoyo al gobierno se basa en la esperanza de una mejora económica. "Si en algún momento eso se da vuelta por un salto en la inflación, por la caída de actividad, o por lo que sea, chau Milei", finalizó.

El DólarFondo Monetario InternacionalBanco Central de la República ArgentinaMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiRicardo Arriazu
