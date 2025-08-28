Ricardo Arriazu confía en el techo de la banda del dólar y sugirió hacer "carry trade"

Sin embargo, durante el panel organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, en el que también participó el politólogo Sergio Berensztein, Arriazu también fue crítico con varias decisiones del equipo económico tras la liberación del cepo cambiario. Reafirmó su desacuerdo con el esquema de bandas cambiarias definido con el FMI, con el argumento de que "en Argentina el dólar no puede flotar porque es unidad de cuenta" y que el sistema actual "nos costó más inflación que la que hubiéramos tenido en otro escenario". Añadió que la economía alcanzó un pico en febrero y desde entonces ha comenzado a declinar.