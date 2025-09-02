Intervención en el dólar: el director del BCRA explicó los motivos que llevaron al Gobierno a tomar esa decisión

Respecto a futuras modificaciones, descartó cambios en el sistema de bandas de flotación o en el plan económico y respondió a Cavallo: “No me sorprende. Ha pasado mucho. Hay muchos economistas, que por desconocimiento, por no conocer el programa… Este fue un programa macroeconómico que tenía una sintonía fina en lo monetario, en lo fiscal, en lo cambiario y en lo financiero. Muchos economistas no lo entendieron. Entonces, ante la frustración de no entenderlo, vienen teniendo críticas sistemáticas”.