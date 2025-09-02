Con el dólar intervenido, la city alerta por el impacto en el riesgo país y hay dudas sobre la deuda

“Lo que busca el Gobierno es que el anuncio mismo funcione como un incentivo para desalentar la demanda en el mercado cambiario”, explicó Pedro Martínez Geber, economista de PxQ a Ámbito. Según operadores, el Banco Central intervino tanto en el mercado oficial como en futuros, pero lo hizo por cuenta y orden del Tesoro, que no puede actuar directamente en el MULC.