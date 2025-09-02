El dólar oficial bajó tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado: ¿a cuánto cotizó?

Intervención en el mercado

El Gobierno anunció una intervención en el mercado cambiario a partir de hoy, con el objetivo de mitigar la volatilidad observada en las últimas semanas, especialmente en el período previo a las elecciones. La decisión fue comunicada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de sus redes sociales. "El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó Quirno en su cuenta de X (anteriormente Twitter).