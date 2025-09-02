Escándalo por la difusión de audios: Jorge Rial y Mauro Federico expusieron en Diputados

La oposición se autoconvocó este martes en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para repudiar el pedido del Gobierno de allanar el canal de streaming Carnaval y a los periodistas que difundieron los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que revelaba un presunto esquema de corrupción.
“Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la comisión de Libertad de Expresión. Es un modus operandi que tiene el oficialismo”, denunció el vicepresidente del cuerpo, Christian Castillo, al abrir el encuentro. Dado que la reunión no fue convocada por las autoridades, la comisión no estuvo habilitada para emitir dictámenes, aunque el objetivo fue claro: respaldar públicamente a los periodistas involucrados.
El primero en tomar la palabra fue Jorge Rial, quien habló de una persecución por parte del aparato estatal y adelantó que este miércoles presentará nuevas pruebas sobre las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto. Lo importante es la documentación que tenemos. Vamos a mostrar cómo se incentivaba a los empleados a bajar subsidios para discapacitados, y el que más bajaba, más plata se llevaba”, afirmó.
Rial sostuvo que la denuncia de la Casa Rosada viola la libertad de expresión: “Es un punto de quiebre, si nos llevan puestos a nosotros se van a llevar puestas todas las libertades”. También agradeció a los diputados opositores por el respaldo y reivindicó el periodismo argentino: “Yo no quiero escuchar Radio Colonia como en los 70, yo quiero enterarme por medios argentinos”.
Luego fue el turno del periodista Mauro Federico, quien negó tener vínculos con los servicios de inteligencia y respondió con ironía: “No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”.
También rechazó la acusación de vínculos con el empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, y agradeció a Rial por el apoyo: “Investigamos con la espalda de este tipo, que tiene dos huevos como dos melones, y se bancó todas las presiones. Si no hubiera sido por Jorge yo no tendría trabajo hoy”.
Federico remarcó que su tarea es estrictamente periodística: “Nunca negociamos una información porque no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. Soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.
La investigación judicial
En paralelo, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió abrir una investigación sobre la denuncia presentada por el Gobierno, que apunta a una supuesta operación de inteligencia ilegal con grabaciones de conversaciones privadas de funcionarios, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Sin embargo, Stornelli fue categórico al advertir que la causa no podrá avanzar sobre las fuentes de los periodistas: “No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”.
El clima en Diputados expuso un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno, la oposición y el periodismo, con la libertad de expresión en el centro del debate político y judicial.