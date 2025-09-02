Escándalo por la difusión de audios: Jorge Rial y Mauro Federico expusieron en Diputados

“Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la comisión de Libertad de Expresión. Es un modus operandi que tiene el oficialismo”, denunció el vicepresidente del cuerpo, Christian Castillo, al abrir el encuentro. Dado que la reunión no fue convocada por las autoridades, la comisión no estuvo habilitada para emitir dictámenes, aunque el objetivo fue claro: respaldar públicamente a los periodistas involucrados.