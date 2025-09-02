Secciones
El fiscal Stornelli abrió la investigación, tras la denuncia del Gobierno nacional por espionaje ilegal

El funcionario de la Justicia Federal afirmó la protección de las fuentes periodísticas.

Hace 2 Hs

El fiscal federal Carlos Stornelli dio impulso a la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, por presunto espionaje ilegal, tras la filtración de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Sin embargo, aclaró que la investigación no implicará vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas ni ordenar allanamientos a domicilios de periodistas.

La causa, que ahora queda en manos del juez federal Julián Ercolini, se abrió tras la presentación realizada por el gobierno de Javier Milei. En su dictamen, el fiscal sostuvo que los audios difundidos podrían haber sido obtenidos de manera ilegítima y advirtió sobre una posible “operación de inteligencia ilegal”, consignó el diario "La Nación".

“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”, afirmó Stornelli. El argumento del funcionario judicial estuvo en línea de los contenidos de la presentación del gobierno libertario, en medio del escándalo en el caso de las posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). 

Al mismo tiempo, remarcó que no se avanzará sobre el secreto profesional de los periodistas. “La investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca, ello por mandato constitucional”, sostuvo. No obstante, aclaró que cualquier aporte voluntario por parte de quienes consideren que pueden colaborar con la causa será bienvenido.

El fiscal también subrayó que la inviolabilidad del domicilio se mantendrá vigente, salvo en los casos en que exista una orden fundada por parte de un juez competente.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Corte Suprema de Justicia de la NaciónConstitución de la Provincia de TucumánPoder Judicial de la NaciónPatricia BullrichLa NaciónJulián ErcoliniCarlos StornelliGobierno nacional
