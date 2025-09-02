El fiscal Stornelli abrió la investigación, tras la denuncia del Gobierno nacional por espionaje ilegal

“Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”, afirmó Stornelli. El argumento del funcionario judicial estuvo en línea de los contenidos de la presentación del gobierno libertario, en medio del escándalo en el caso de las posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).