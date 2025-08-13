El truco casero para eliminar la humedad de las paredes con un solo ingrediente

La humedad es un problema simple y común que suele estar presente en la mayoría de los hogares, aunque es un gran peligro para la estabilidad de las paredes y la salud de quienes habitan esos lugares. La cuenta @homeflipdeco, que acumula más de 48 mil seguidores en la plataforma, se especializa en ofrecer recomendaciones, trucos y consejos prácticos sobre limpieza, organización y decoración.
Ella compartió el truco casero "definitivo" para eliminar esa molesta entidad en el hogar. Se trata de un par de acciones sencillas que solucionarán la preocupación de las personas en sus viviendas.
El paso a paso para dejar de tener humedad en las paredes
En un video que ya supera el millón y medio de visualizaciones y acumula más de 23 mil “me gusta”, una creadora de contenido en TikTok explica de manera clara cómo combatir la humedad en las paredes de forma duradera. Su secreto es el uso de un impermeabilizante cementicio llamado CR 65, de la marca Ceresit, reconocido por su eficacia en trabajos de restauración. La sencillez de la explicación y los buenos resultados del método despertaron un gran interés en quienes buscan soluciones prácticas para el hogar.
Esta propuesta se volvió tendencia porque ofrece un paso a paso accesible y con resultados comprobados. Con los materiales correctos y un poco de dedicación, es posible recuperar por completo paredes afectadas por el agua que asciende desde los cimientos. Para muchos usuarios, se convirtió en una alternativa confiable frente a los tratamientos costosos o poco efectivos.
El procedimiento comienza preparando la mezcla: por cada cinco kilos del impermeabilizante, se añade un litro de agua y se revuelve hasta obtener una textura uniforme. Antes de aplicar, es importante retirar toda la pintura dañada por la humedad y humedecer la pared con un rociador para mejorar la adherencia. Luego, se extiende el producto de manera pareja sobre la superficie afectada y, tras un breve tiempo, se repite la aplicación para asegurar una cobertura total.
Cuando el producto se seca por completo, se puede aplicar revoque fino o enduido, lijar para emparejar y finalmente pintar con el tono elegido. De esta manera, se elimina la humedad ascendente de raíz. El video generó una ola de comentarios, donde varios usuarios agradecieron la técnica y compartieron sus experiencias. Uno de ellos remarcó un punto clave: “Lo más importante es encontrar el origen de la humedad; si es una pérdida de agua, primero hay que solucionarla y después trabajar sobre la pared”.