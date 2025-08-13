El truco casero para eliminar la humedad de las paredes con un solo ingrediente

El paso a paso para dejar de tener humedad en las paredes

En un video que ya supera el millón y medio de visualizaciones y acumula más de 23 mil “me gusta”, una creadora de contenido en TikTok explica de manera clara cómo combatir la humedad en las paredes de forma duradera. Su secreto es el uso de un impermeabilizante cementicio llamado CR 65, de la marca Ceresit, reconocido por su eficacia en trabajos de restauración. La sencillez de la explicación y los buenos resultados del método despertaron un gran interés en quienes buscan soluciones prácticas para el hogar.