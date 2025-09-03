Estos 10 platos argentinos fueron elegidos entre los mejores del mundo: ¿cuáles son?

La cocina argentina viene de galardón en galardón en los últimos meses. El ranking mundial de Taste Atlas, una guía culinaria que comparte y puntúa platos de más de cien países, elogió de sobremanera la comida nacional. Todas sus reseñas se basan en un resumen de miles de otras opiniones de expertos, viajeros, gastrónomos y comensales expertos.
Los platos provenientes de Argentina ocuparon un rol central en esta lista. No solo los platos típicos fueron reconocidos entre los mejores del mundo, sino que la cocina argentina en general se consolidó como una de las 25 mejores a nivel internacional.
Cuáles son los 10 platos rankeados entre los mejores del mundo según Taste Atlas
1. Asado
El asado argentino fue elegido el sexto mejor plato del mundo, según el ranking de Taste Atlas. La guía culinaria lo define como mucho más que una comida, considerándolo un verdadero ritual social y un símbolo de identidad nacional. Su secreto radica en la cocción de carnes de res a las brasas, que se acompañan con chimichurri y salsa criolla.
2. Provoleta
La provoleta, que consiste en queso provolone asado a la parrilla y condimentado, se ubicó entre los diez mejores aperitivos del planeta. Su sencillez, intenso sabor y textura la han convertido en una entrada imprescindible en las parrilladas argentinas, ganando reconocimiento a nivel internacional.
3. Sándwich de milanesa
El sándwich de milanesa ocupa el puesto 31 en su categoría a nivel mundial. Este clásico de origen tucumano se prepara con una milanesa de carne, vegetales frescos y pan tipo baguette. Su popularidad y sabor lo llevaron a ser uno de los favoritos.
4. Empanadas
Las empanadas argentinas fueron reconocidas entre las 50 mejores comidas callejeras del mundo. La masa fina y la gran variedad de rellenos, que van desde carne y queso hasta opciones dulces, las convierten en un plato versátil y delicioso. En particular, la empanada tucumana se destacó, ingresando al top 10 mundial de pastelería salada gracias a su masa crujiente, jugoso relleno y cocción tradicional en horno de barro.
5. Dulce de leche
El dulce de leche fue elegido el onceavo mejor postre del mundo. Este manjar caramelizado es un pilar de la repostería argentina, siendo la base de postres icónicos como tortas, alfajores y helados. Su sabor único lo convierte en un símbolo de la cocina del país.
6. Choripán
El choripán se ubica en el puesto 23 entre los mejores sándwiches del mundo. Este plato, compuesto por un chorizo asado en pan crujiente y aderezado con chimichurri, es una de las opciones más populares y tradicionales de la comida callejera argentina.
7. Sorrentinos
Los sorrentinos, una pasta rellena que nació en Mar del Plata, alcanzaron el puesto 28 entre las mejores variedades de pasta a nivel mundial. Se caracterizan por su forma redonda y masa suave, y sus rellenos que combinan la tradición italiana con ingredientes locales como jamón, queso, nuez y ricota.
8. Lomito
El lomito fue seleccionado como el undécimo mejor sándwich global. Esta preparación, que lleva lomo de res, vegetales y a menudo queso, jamón y huevo frito, es un claro ejemplo de la creatividad culinaria argentina al reinventar la comida rápida.
9. Alfajor argentino
El alfajor argentino fue reconocido como la mejor galleta del mundo, y también ocupa el puesto 32 entre los mejores postres globales. Compuesto por dos galletas dulces rellenas con dulce de leche y cubiertas con chocolate o azúcar glas, este postre es una de las golosinas más emblemáticas del país.
10. Bondipan
El bondipan alcanzó el puesto 35 entre los mejores sándwiches del mundo. Este clásico de la comida callejera se prepara con bondiola de cerdo cocida y desmenuzada, servida en pan con chimichurri, ofreciendo un sabor inconfundible y muy popular.