El granizo afectó cultivos de La Cocha y zonas cercanas

El fin de semana, una fuerte tormenta con caída de granizo afectó diversas zonas del sur tucumano, especialmente en el este de La Cocha, incluyendo sectores como Los Pizarros y San Ignacio. Si bien las pérdidas no fueron generalizadas ni de fuerte impacto, varios cultivos resultaron afectados, según confirmó José García, referente del INTA en la región.
“Por lo que pudimos relevar recientemente, la zona más afectada fue la zona de La Cocha, Los Pizarro y San Ignacio”, indicó el lunes García. “En el caso del tabaco, que está en pleno momento de plantación, las pérdidas fueron menores, de alrededor del 10%. Solo hubo problemas en los almácigos que estaban destapados al momento de la tormenta. Los que estaban protegidos, no tuvieron mayores inconvenientes”, agregó.
En cuanto a los cultivos de hortalizas, la situación fue más delicada. Según el técnico del INTA, los cultivos de hoja fueron los más afectados.
“Las hortalizas de hoja sufrieron bastante daño. No se perdió todo, pero sí aproximadamente un 50% en algunos casos”, señaló García. También hubo reportes de daños en viveros y frutales. En particular, algunos productores de palta denunciaron pérdidas significativas.
“Nos comentaron que las plantas de palta quedaron totalmente deshojadas”, explicó el especialista.
Afortunadamente, cultivos como la papa, que en esta época se siembra en pequeña escala, no habrían sufrido daños importantes. “Lo poco que hay de papa, en general, no se vio afectado”, agregó.
García destacó que la situación podría haber sido mucho más grave si el granizo hubiera ocurrido en una etapa más avanzada del ciclo vegetativo del tabaco.
“Si esto hubiese pasado con el tabaco más desarrollado, estaríamos hablando de una pérdida desastrosa. Por ahora, dentro de todo, el impacto es manejable”, concluyó.