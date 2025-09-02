El granizo afectó cultivos de La Cocha y zonas cercanas

“Por lo que pudimos relevar recientemente, la zona más afectada fue la zona de La Cocha, Los Pizarro y San Ignacio”, indicó el lunes García. “En el caso del tabaco, que está en pleno momento de plantación, las pérdidas fueron menores, de alrededor del 10%. Solo hubo problemas en los almácigos que estaban destapados al momento de la tormenta. Los que estaban protegidos, no tuvieron mayores inconvenientes”, agregó.