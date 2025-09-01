¿Cuál es la comida que nunca deberías hacer en la freidora de aire?

Las freidoras de aire o airfryer son un electrodomestico que acapararon el protagonismo en los años recientes. Tiene los beneficios de que lleva menos cantidad de aceite, cocina de forma rapida y casi no ensucia en la tarea de preparar comida.
Es así como muchas personas desarrollaron y probaron novedosas recetas. Sin embargo, especialistas adivirtieron sobre los riesgos de hacer una comida en especifico. Hacerla puede ser muy peligroso para la seguridad en el hogar.
¿Por qué no hay que hacer pochoclos en la freidora de aire?
Grace Forell, especialista en consumo, advirtió en el programa británico Morning Live de la BBC que muchas freidoras de aire no logran la temperatura adecuada para que el maíz pisingallo reviente por completo. Esta limitación hace que varios granos queden atrapados en el mecanismo de calor, lo que podría ocasionar fallas técnicas e incluso representar un riesgo de incendio.
Si bien el sistema de aire caliente es valorado por su practicidad y bajo uso de aceite, no siempre garantiza una cocción uniforme. La inestabilidad en la distribución del calor, sumada al diseño interno de algunos modelos, convierte a los pochoclos en una preparación complicada. Por eso, Forell aconsejó optar por el microondas o la tradicional olla en la hornalla para asegurar un resultado seguro y eficaz.
Otras recomendaciones de la especialista
La especialista también señaló que ciertos alimentos no resultan compatibles con la freidora de aire. El brócoli suele resecarse y adquirir un sabor amargo, mientras que el arroz y la pasta crudos no logran cocinarse al no contar con agua en ebullición. Además, las masas húmedas pueden gotear, dejando residuos difíciles de limpiar y aumentando el riesgo de quemaduras en la base del aparato.
Sin embargo, la freidora de aire sí ofrece alternativas prácticas y seguras. Forell recomendó su uso para preparar huevos duros o pasados por agua, programando la cocción a 130 °C durante unos 10 a 15 minutos, así como para pizzas personales, siempre que se precocine la base antes de sumar los ingredientes. De esta forma, se aprovecha mejor el dispositivo y se evitan inconvenientes por un uso inadecuado.