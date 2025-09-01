¿Cuál es la comida que nunca deberías hacer en la freidora de aire?

Si bien el sistema de aire caliente es valorado por su practicidad y bajo uso de aceite, no siempre garantiza una cocción uniforme. La inestabilidad en la distribución del calor, sumada al diseño interno de algunos modelos, convierte a los pochoclos en una preparación complicada. Por eso, Forell aconsejó optar por el microondas o la tradicional olla en la hornalla para asegurar un resultado seguro y eficaz.