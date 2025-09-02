El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

Esta medida representa un cambio en la política cambiaria, implicando una pausa, al menos temporal, en el esquema de bandas de flotación que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo este esquema, el Gobierno o el Banco Central no podían vender dólares hasta que la cotización alcanzara el límite superior de la banda, actualmente en torno a los $1.470 por dólar.