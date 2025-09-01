Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar "blue" marcó la suba más grande en casi dos meses: a cuánto se vende

Rebotó fuerte en el inicio de septiembre y revirtió todo el retroceso que había arrojado sobre el cierre de la semana pasada.

El dólar El dólar FOTO/ISTOCK.
Hace 1 Hs

El dólar "blue" registró su mayor suba desde mediados de julio y revirtió, de esta manera, todo el retroceso que había arrojado sobre el cierre de la semana pasada. 

El primer día de septiembre, se incrementó $35. Así, se comercializa a $1.335 para la compra y a $1.355 para la venta.

La brecha con el oficial mayorista, que cerró en $1.372, permaneció en terreno negativo (-1,2%), aunque se redujo levemente respecto del viernes (-1,6%). Asimismo, en el Banco Nación la cotización terminó en los $1.385, mientras que el promedio minorista de todos los bancos, que registra el Banco Central (BCRA), finalizó en los $1.391,88, según publicó Ámbito.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
4

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
5

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
6

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Más Noticias
El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Tafí del Valle: los robos y el vandalismo preocupan a los propietarios de casas en La Quebradita

Tafí del Valle: los robos y el vandalismo preocupan a los propietarios de casas en La Quebradita

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Comentarios