El dólar "blue" marcó la suba más grande en casi dos meses: a cuánto se vende

La brecha con el oficial mayorista, que cerró en $1.372, permaneció en terreno negativo (-1,2%), aunque se redujo levemente respecto del viernes (-1,6%). Asimismo, en el Banco Nación la cotización terminó en los $1.385, mientras que el promedio minorista de todos los bancos, que registra el Banco Central (BCRA), finalizó en los $1.391,88, según publicó Ámbito.