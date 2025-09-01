Secciones
EconomíaNoticias económicas

Domingo Cavallo criticó al equipo económico de Milei por su "improvisación" y pidió la libre convertibilidad del peso con el dólar

El exministro de Economía cuestionó las intervenciones para contener el precio del dólar y la falta de un plan de estabilización real.

Domingo Cavallo Domingo Cavallo
Hace 1 Hs

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a cuestionar con dureza al Gobierno por su improvisación en materia económica y la falta de un plan de estabilización real. En ese sentido, sostuvo que el país necesita una urgente reforma monetaria, financiera y cambiaria, apoyada en la libre convertibilidad del peso con el dólar como pilar fundamental.

A través de una nueva publicación en su blog personal, Cavallo sostuvo que la parálisis que está sufriendo la actividad económica, fundamentalmente desde marzo, no responde solo a los "ataques" de la oposición sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico, conducido por Luis Caputo.

Entre las imprevisiones criticó puntualmente la falta de acumulación de reservas durante 2024, condición necesaria para implementar un plan de estabilización, que para el economista todavía no existe. Paralelamente, entre las improvisaciones subrayó el desarme de las Lefis y el "abuso" con los encajes, que provocaron una fuerte volatilidad en las tasas de interés y están afectando al crédito, principal motor de la recuperación a fines del año pasado.

El Gobierno tiene como obsesión la desaceleración de la inflación y para ello busca contener el precio del dólar con todas las herramientas de intervención que tiene al alcance de la mano. Y eso es el principal error del oficialismo para quien supo ser uno de los referentes económicos del presidente Javier Milei.

"El error ha sido haber utilizado la inconvertibilidad de la moneda para conseguir una caída de la tasa de inflación más rápida, aplicando controles de cambio a la vieja usanza y dictando el tipo de cambio oficial sin acumular reservas propias y con manejos muy discrecionales y erráticos de la política monetaria", apuntó el "padre" de la convertibilidad durante los 90'.

El plan de Domingo Cavallo para normalizar la economía argentina

En ese sentido, Cavallo aseguró que el principal desafío hacia adelante es implementar una "reforma monetaria, financiera y cambiaria que asegure la libre convertibilidad del peso y permita funcionar, sin sobresaltos regulatorios, a un sistema de intermediación financiera y mercado local de capitales con tasas reales de interés que no superen la tasa de crecimiento de la economía". En pos de normalizar la economía argentina, señaló los siguientes puntos clave:

La prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Solo debería permitirse para la compra de reservas y operaciones en el mercado secundario de bonos públicos.

Levantar por completo el cepo cambiario y declarar la libre convertibilidad del peso con el dólar.

Permitir que los depósitos y los créditos en dólares se realicen en las mismas condiciones que aquellos en pesos (guardando un encaje en el caso de los depósitos)

El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas

El financiamiento para inversión, o capital de trabajo de grandes empresas, se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuota partes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos

Temas El PaísDomingo CavalloInflaciónLuis CaputoActividad EconómicaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

La recaudación tributaria creció menos que la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

La recaudación tributaria creció menos que la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

La industria, entre las crisis y la esperanza

La industria, entre las crisis y la esperanza

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei
2

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
4

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
5

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
6

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Más Noticias
Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Comentarios