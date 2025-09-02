Dólar: el Gobierno anunció la intervención en el mercado cambiario tras volatilidad preelectoral

El Gobierno anunció una intervención en el mercado cambiario a partir de hoy, con el objetivo de mitigar la volatilidad observada en las últimas semanas, especialmente en el período previo a las elecciones. La decisión fue comunicada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de sus redes sociales.
"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó Quirno en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
Esta medida representa un cambio en la política cambiaria, implicando una pausa, al menos temporal, en el esquema de bandas de flotación que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo este esquema, el Gobierno o el Banco Central no podían vender dólares hasta que la cotización alcanzara el límite superior de la banda, actualmente en torno a los $1.470 por dólar.
Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que el FMI fue consultado y aprobó la medida. Sin embargo, voceros del organismo internacional no habían respondido a las solicitudes de comentarios.
Antes del anuncio de Quirno, el dólar mayorista se ofrecía a $1.370, situándose aproximadamente a $100 del techo de la banda de flotación, fuera del rango de intervención establecido en el esquema vigente hasta el día de ayer.