Cómo preparar "Tamago Sando", el sándwich japonés con abundante relleno que es furor en las redes

El Tamago Sando es una preparación sencilla pero deleitante. Se trata de un sándwich japonés a base de ensalada de huevo que se convirtió en una auténtica sensación en redes sociales, ganando adeptos más allá del país asiático. Su éxito es una prueba de que la sencillez, con la combinación adecuada de ingredientes, puede lograr un resultado sorprendente. Lo único que requiere esta receta es pan de molde blanco, huevos cocidos y mayonesa, para crear un relleno cremoso y esponjoso totalmente irresistible.