Cómo preparar "Tamago Sando", el sándwich japonés con abundante relleno que es furor en las redes

Esta sencilla preparación a base de pan de molde y ensalada de huevo se convirtió en una de las sensaciones de las redes sociales.

¿Cómo preparar Tamago Sando en casa? ¿Cómo preparar Tamago Sando en casa?
Hace 3 Hs

El Tamago Sando es una preparación sencilla pero deleitante. Se trata de un sándwich japonés a base de ensalada de huevo que se convirtió en una auténtica sensación en redes sociales, ganando adeptos más allá del país asiático. Su éxito es una prueba de que la sencillez, con la combinación adecuada de ingredientes, puede lograr un resultado sorprendente. Lo  único que requiere esta receta es pan de molde blanco, huevos cocidos y mayonesa, para crear un relleno cremoso y esponjoso totalmente irresistible.

En Japón, las tiendas de conveniencia (pequeños supermercados abiertos las 24 horas), conocidas como konbini, transformaron el Tamago Sando en un imprescindible para quienes buscan un almuerzo rápido y sabroso. Así es posible encontrarlos entre los productos preenvasados con su envoltorio plástico y un aspecto irresistible.  Pero no solo los locales lo disfrutan; y que los turistas e internautas también lo probaron en sus viajes y en sus casas.

Un toque de "umami", la clave del sabor

El verdadero secreto detrás de su sabor único reside en un ingrediente clave: la mayonesa japonesa Kewpie. Esta mayonesa en particular aporta un toque de umami (el quinto sabor que se describe en japonés como “delicioso sabor salado”)que es difícil de replicar con las versiones convencionales, elevando el Tamago Sando a otro nivel gastronómico.

A pesar de su aparente simpleza, este sándwich ofrece espacio para la creatividad. Algunas recetas exploran variaciones, como incluir un huevo cocido entero en el centro del relleno, o usar pan brioche para una textura más atractiva. Otros optan por añadir ingredientes extra como jamón o palta. Sin embargo, para los puristas y amantes de la cocina japonesa, la versión tradicional sigue siendo la favorita indiscutible.

Prepará tu propio sándwich viral en casa

La buena noticia es que no necesitas viajar a Japón para probar esta maravilla. La creadora de contenido Ana Barba, conocida en Instagram como @ohanitadinamita, compartió una receta que está siendo furor y que podés hacer fácilmente en tu cocina.

Con solo tres ingredientes y unos pocos minutos, es posible recrear este icónico aperitivo en casa y deleitarse con su auténtico y delicioso sabor.

Cómo hacer el sándwich viral de Japón:

- Cocer cuatro huevos durante 6 a 8 minutos y dejarlos enfriar en agua fría antes de pelarlos.

- Separar las yemas de las claras y mezclar las yemas con mayonesa y un chorrito de leche "para darles mayor cremosidad".

- Cortar las claras en trozos pequeños y añadirlas a la mezcla anterior junto con sal y pimienta al gusto.

- Poner el relleno en tu pan de molde favorito.

- Dejar reposar en la nevera durante 15 minutos.

- Partir por la mitad.​

