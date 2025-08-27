Secciones
Cómo hacer bizcochuelo en la freidora de aire: receta fácil y rápida

El bizcochuelo en la air fryer combina rapidez, practicidad y ahorro de energía, convirtiéndose en la alternativa perfecta para quienes quieren disfrutar de un postre casero sin encender el horno.

Hace 2 Hs

Esponjoso, húmedo y listo en apenas 30 minutos, este bizcochuelo se volvió viral en TikTok por su practicidad y sabor. Lo mejor: no necesitás horno ni batidora.

La cuenta @gurudelafreidora mostró cómo preparar un bizcochuelo suave y alto directamente en la air fryer, ideal para merienda o cuando querés un postre rápido sin complicarte.

“Miren lo rápido, fácil y rico que queda”, asegura el creador del video.

Aunque no lo creas: siete comidas que sí podés poner en la freidora de aire y que te facilitarán la vida

Aunque no lo creas: siete comidas que sí podés poner en la freidora de aire y que te facilitarán la vida

Ingredientes necesarios

2 huevos

100 g de azúcar

35 ml de aceite

200 ml de leche

Jugo y ralladura de ½ limón

200 g de harina 0000

15 g de polvo para hornear

Manteca (para enmantecar el molde)

Azúcar extra para espolvorear

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

Preparación paso a paso

En un bowl, colocá los huevos, el azúcar, el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón. Mezclá hasta integrar bien.

Tamizá la harina y el polvo para hornear, e incorporalos a la mezcla.

Enmantecá un molde de silicona apto para freidora de aire.

Verté la preparación en el molde y espolvoreá un poco de azúcar por arriba.

Cociná en la freidora de aire a 160 °C durante 30 minutos.

Una vez listo, dejá enfriar unos minutos, desmoldá y serví. El resultado es un bizcochuelo aireado, con aroma a limón y una costrita de azúcar crujiente que lo hace irresistible.

