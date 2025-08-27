Cómo hacer bizcochuelo en la freidora de aire: receta fácil y rápida

Esponjoso, húmedo y listo en apenas 30 minutos, este bizcochuelo se volvió viral en TikTok por su practicidad y sabor. Lo mejor: no necesitás horno ni batidora.
La cuenta @gurudelafreidora mostró cómo preparar un bizcochuelo suave y alto directamente en la air fryer, ideal para merienda o cuando querés un postre rápido sin complicarte.
“Miren lo rápido, fácil y rico que queda”, asegura el creador del video.
Ingredientes necesarios
2 huevos
100 g de azúcar
35 ml de aceite
200 ml de leche
Jugo y ralladura de ½ limón
200 g de harina 0000
15 g de polvo para hornear
Manteca (para enmantecar el molde)
Azúcar extra para espolvorear
Preparación paso a paso
En un bowl, colocá los huevos, el azúcar, el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón. Mezclá hasta integrar bien.
Tamizá la harina y el polvo para hornear, e incorporalos a la mezcla.
Enmantecá un molde de silicona apto para freidora de aire.
Verté la preparación en el molde y espolvoreá un poco de azúcar por arriba.
Cociná en la freidora de aire a 160 °C durante 30 minutos.
Una vez listo, dejá enfriar unos minutos, desmoldá y serví. El resultado es un bizcochuelo aireado, con aroma a limón y una costrita de azúcar crujiente que lo hace irresistible.