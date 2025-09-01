La Justicia prohíbe la difusión de los audios de Karina: el Gobierno de Javier Milei obtiene restricción legal para los medios

Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, la denuncia presentada ante la Justicia sostiene que la difusión de los audios no fue un hecho casual, sino un ataque planificado. La denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini. Entre los señalados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, quienes también fueron objeto de allanamientos, al igual que el medio de comunicación Carnaval Stream.