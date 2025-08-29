Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Finalmente, Pagano instó a "cuidar al Presidente" y criticó el entorno del mandatario, al aludir a una lucha de poder que pone en riesgo la gobernabilidad. La diputada propuso un cambio de gabinete y la formación de un gobierno de coalición que involucre a diversos sectores políticos, que incluyan a la oposición. "Vinimos a hacer las cosas distintas... es un gobierno que no tiene ni un solo gobernador de su color político, no se puede estar siempre en guerra con todo el mundo," concluyó.