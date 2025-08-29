Secciones
Política

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La diputada afirmó que Francos es "el único que ganó poder en la nueva redistribución".

Marcela Pagano Marcela Pagano Captura de video.
Hace 2 Hs

La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, señaló al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como responsable de la filtración de audios que desató una polémica en el Gobierno. Los audios, atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sugieren posibles actos de corrupción con pagos de coimas.

Pagano afirmó que Francos es "el único que ganó poder en la nueva redistribución" y sugirió una posible vinculación con José Luis Vila, actual Secretario de Estrategia Nacional.  "Fue él o alguien que trabaja para él (Francos)", declaró Pagano, implicando una posible operación orquestada desde la Jefatura de Gabinete.

Pagano argumentó que la contratación de Vila por parte de Francos dentro de la Jefatura de Gabinete sugiere una estructura de inteligencia paralela. "Francos me reconoció en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila... Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje", aseveró.

José Luis Vila es un experto en defensa e inteligencia con una larga trayectoria en la función pública. Fue asesor de Raúl Alfonsín y posteriormente trabajó en la SIDE durante los gobiernos de la Alianza, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

La filtración de los audios

Además de la acusación directa, Pagano aludió a internas dentro del Gobierno como posible motivación para la filtración. Según la diputada, existía la posibilidad de que Francos fuera removido de su cargo tras las elecciones, lo que podría haber impulsado la divulgación de los audios para fortalecer su posición.

Pagano también se refirió a su vínculo con Spagnuolo, al afirmar que lo conoció a través del presidente Javier Milei en 2023. "Me lo presentó como una persona de confianza. Él lo introdujo a La Libertad Avanza," explicó.

Finalmente, Pagano instó a "cuidar al Presidente" y criticó el entorno del mandatario, al aludir a una lucha de poder que pone en riesgo la gobernabilidad. La diputada propuso un cambio de gabinete y la formación de un gobierno de coalición que involucre a diversos sectores políticos, que incluyan a la oposición. "Vinimos a hacer las cosas distintas... es un gobierno que no tiene ni un solo gobernador de su color político, no se puede estar siempre en guerra con todo el mundo," concluyó.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Buenos AiresGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guillermo Francos, sobre los audios: El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo

Guillermo Francos, sobre los audios: "El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo"

Spagnuolo designó a dos abogados para su defensa, mientras crecen las tensiones por los audios

Spagnuolo designó a dos abogados para su defensa, mientras crecen las tensiones por los audios

Milei prepara viajes a EEUU y a España en septiembre en medio de los desafíos internos

Milei prepara viajes a EEUU y a España en septiembre en medio de los desafíos internos

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Jaldo destacó la inversión que se hizo en obras públicas en Tucumán

Jaldo destacó la inversión que se hizo en obras públicas en Tucumán

Comentarios