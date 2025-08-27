Escándalo en Diputados: celulares, gritos y acusaciones en la pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano

Un nuevo episodio de tensión sacudió la Cámara de Diputados este miércoles cuando las legisladoras Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a protagonizar un fuerte cruce. El incidente ocurrió durante la primera intervención de Pagano como miembro del bloque Coherencia, en una jornada marcada por acusaciones, grabaciones con celulares y pedidos de cuarto intermedio.
Un debut con escándalo
La diputada Marcela Pagano tomó la palabra tras la exposición de Carlos D’Alessandro, presidente de su bloque, quien había cuestionado al titular de la Cámara, Martín Menem, en relación con denuncias de corrupción recientes. Cuando Pagano comenzó a hablar, Lilia Lemoine se paró delante de ella, tapándola parcialmente.
Pese a que Menem le pidió correrse, Lemoine nunca se sentó y en varias ocasiones volvió a obstruir la visión. Al finalizar la intervención, permaneció cerca del bloque Coherencia, mientras la diputada mendocina Lourdes Arrieta la grababa con su celular, situación que también fue replicada por la propia Lemoine.
Reclamos y acusaciones en el recinto
El desorden fue tal que el diputado Oscar Zago, también exlibertario, pidió un cuarto intermedio argumentando que “esto es un escándalo”. En medio de los reclamos, varios legisladores oficialistas se acercaron a Menem para pedir su intervención.
La diputada Nadia Márquez salió en defensa de Lemoine, asegurando que “siempre nos paramos en ese ingreso” y que no podía pedirle que se sentara, aunque sí que evitara dialogar durante las exposiciones.
Por otro lado, el diputado Fernando Carbajal fue señalado por supuestos insultos a su colega Lorena Villaverde, algo que él mismo negó posteriormente.
Las preguntas de Marcela Pagano
Más allá del clima caótico, Pagano logró formular preguntas dirigidas al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre presuntas irregularidades en el área de Discapacidad y la presencia de exagentes de inteligencia en la Jefatura de Gabinete.
Pagano consultó específicamente por los antecedentes de José Luis Vila, secretario de Asuntos Estratégicos, vinculándolo con su paso por la AFI en diferentes gestiones y con la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. También preguntó por la participación del subsecretario Víctor Hugo Armelino en ese expediente y en los audios de la ANDIS.
La respuesta de Guillermo Francos
Con un tono paciente, Francos defendió la honorabilidad de los funcionarios mencionados:
“José Luis Vila es uno de los mejores especialistas en inteligencia que tiene el país. Lo conocí en Washington y por eso lo convoqué. Lo mismo que Armelino, que también está en la Secretaría de Asuntos Estratégicos”.
Sobre la investigación de Nisman, Francos aclaró que desconocía intervenciones específicas, pero reiteró su confianza en el equipo:
“Soy absolutamente consciente de quiénes son los funcionarios que trabajan en mi dependencia. Conozco perfectamente su honorabilidad y nunca nadie me ha hecho un cuestionamiento sobre ellos”.
Un nuevo capítulo en la interna libertaria
El enfrentamiento entre Lemoine y Pagano refleja la fractura entre exintegrantes de La Libertad Avanza y deja en evidencia la creciente tensión dentro del Congreso. El episodio, calificado por varios legisladores como un “espectáculo escandaloso”, se suma a la serie de cruces que ambas diputadas han protagonizado en los últimos meses.