La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

Sobre la denuncia por presunta retención de tarjetas de débito de ex empleados, Contreras la atribuyó a disputas políticas: “Ernesto Soto, Mónica Risso y Silvestre Risso (los denunciantes) son familiares de Ariel Figueroa, un contrincante político en Las Cejas. Soto se retractó y dijo que lo obligaron a que diga eso. Me puse a disposición tanto de la Justicia, del Gobierno de la provincia y de la Policía”. Recordó, además, que en 2018 su casa fue allanada por una causa similar: “Se hizo allanamiento en mi domicilio, en la casa de mi hijo, se hizo de todo buscando las supuestas tarjetas de estas tres personas. Gracias a Dios no hubo nada, porque no hay nada, no tengo nada que esconder”.