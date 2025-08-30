Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

En las últimas semanas, una serie de denuncias judiciales contra la delegada comunal de Las Cejas, Cristina Contreras, salieron a la luz y encendieron cuestionamientos sobre su gestión. Frente a este escenario, el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que la Justicia ya intervino y deslizó que “no hay impunidad para nadie”.
1- Presunta retención de tarjetas
Tres ex empleados de la comuna, entre ellos Mónica Risso, denunciaron la presunta retención de sus tarjetas de débito, con las cuales cobraban sus haberes. “Comencé a trabajar en la comuna en 2015 como subsidiada y en 2017 firmé como trabajadora contratada por la comuna. Mi sueldo era de casi $ 15.000, pero me pagaban solo $ 3.000. El contrato lo firmé en enero de 2017, pero cuando fui al banco me enteré de que estaba contratada desde septiembre de 2016”, comentó Risso a LA GACETA. En otras líneas, la mujer añadió que pese a sus denuncias “nunca investigaron nada y lo peor, esta mujer sigue haciendo lo mismo con empleados actuales”.
Otro denunciante, Guillermo Medina, quien fue jefe de Personal en la gestión de Contreras, coincidió con las acusaciones: “Pagaba los salarios y los aguinaldos en su casa, y allí se quedaba con parte del dinero. Si vos te negabas a ese ‘trato’ te dejaba sin trabajo”.
2- Propiedades en litigio
Contreras también fue denunciada por la presunta apropiación de terrenos privados. Pablo Alcides Ruiz, docente de la zona, aseguró haber comprado en 1984 una media hectárea en Las Cejas y que la delegada intentó declararla fiscal en 2012. “Cuando trabajaba en la Comuna, ella me pidió declarar fiscal las tierras, le dije que no, pero avanzó con su decisión”, contó. Ruiz presentó documentación y afirmó que en 2024 personal comunal cerró el predio con una tapia. “Una persona estaba por vivir allí. Comencé el proceso judicial y en marzo me otorgaron la tenencia simple. Pero hasta hoy, sigo teniendo problemas con este tema”, denunció.
Un caso similar vivió Marta Alderete, vecina de la calle Roca y 25 de Mayo, quien recibió una orden de desalojo bajo el argumento de que su vivienda pertenecía al Estado. Su hijo Joaquín aseguró que, tras resistirse, presuntos empleados comunales dañaron la propiedad.
3- Fondos públicos
Otra acusación apunta al presunto uso de recursos estatales en construcciones particulares. Carlos Peñalba, quien habría supervisado dos casas de la familia Contreras-Lazarte, declaró que los materiales se adquirieron con facturas a nombre de la comuna y que los albañiles eran empleados comunales. Además, denunció intentos de hacerlo firmar papeles simulando trabajos oficiales. “En los corralones donde compraban -en Banda del Río Salí y en Los Vallistos- también daban la opción de hacer compras en negro. El importe máximo de una compra que realizaron fue de $ 90 millones”, aseguró. Peñalba comentó a LA GACETA que acercó pruebas a la Justicia y a la Casa de Gobierno, pero nunca recibió respuestas: “Estoy dispuesto a declarar en la Justicia para que investiguen el caso. Tengo pruebas. Hubiera sido mejor que me escucharan cuando denuncié en septiembre de 2024 y allí se hubieran encontrado con los ‘albañiles’ o los materiales llegando a las casas con facturas a nombre del Estado”, remarcó.
4. Agresión al equipo de LA GACETA
Luego recoger testimonios de vecinos de Las Cejas - algunos de ellos ex candidatos- que denunciaron a la delegada Cristina Contreras en distintas causas judiciales, un equipo de LA GACETA intentó dialogar con la comisionada, sin embargo, la funcionaria rechazó la presencia de los periodistas, los acusó de ser “opositores” y puso en duda su labor.
En la entrada del edificio comunal, Contreras retuvo las credenciales del equipo, intentó fotografiarlas y cuestionó que se tomaran imágenes del lugar, pese a la identificación formal de los trabajadores de prensa. La tensión creció cuando un joven, presunto empleado de la comuna, agredió a la fotógrafa de este diario golpeando su cámara e insultando a los cronistas.
Minutos después, mientras el equipo periodístico regresaba por la ruta 303 hacia la Capital en el vehículo con identificación de LA GACETA, una camioneta de la Policía de Tucumán los interceptó. Los efectivos les pidieron credenciales y explicaciones sobre su trabajo, aunque se negaron a dar sus nombres cuando fueron consultados.
5- La defensa de Contreras
En su descargo ante LA GACETA, Cristina Contreras acusó de persecución política al exsubsecretario de Transporte de la Capital, Enrique Romero, y a su adversario en Las Cejas, Ariel Figueroa. “Lo de las denuncias pasó hace 10 años atrás y siempre en época electoral aparece. Está el opositor, Ariel Figueroa, a quien le venimos ganando las elecciones, y por detrás el señor Enrique Romero, que no sé qué tiene contra Las Cejas. Los denunciantes son inducidos y pagados por Figueroa. Tengo el acta de manifestación del señor Ramón Soto (uno de los denunciantes), donde dice que el señor Figueroa le prometió un contrato para que hable en mi contra”, aseguró. La delegada sostuvo además que puso a disposición documentación para las autoridades provinciales: “Es todo política, no aceptan una derrota. Yo me dedico a trabajar y trabajar”.
6- La postura del gobernador
El gobernador Jaldo también se refirió al caso. “Hasta acá, que yo sepa, esas denuncias han sido mediáticas y verbales, pero no obstante la Justicia ya está interviniendo”, dijo, y deslizó que las investigaciones deben avanzar “hasta las últimas consecuencias”. “La comisionada tiene que dar las explicaciones que la Justicia le pida”, subrayó. Además, insistió en que en Tucumán “no hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque ni se confíe. El peso de la ley les va a llegar, como ya les llegó a muchas personas que se creían intocables. En la provincia vamos a seguir poniendo orden”, advirtió.
Finalmente, Jaldo destacó que las denuncias de los vecinos son legítimas en democracia, pero que la “única verdad” será la que surja de los fallos judiciales. “La Justicia tendrá que aclarar qué es lo que está sucediendo en Las Cejas”, señaló.