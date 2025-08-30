Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

3- Fondos públicos

Otra acusación apunta al presunto uso de recursos estatales en construcciones particulares. Carlos Peñalba, quien habría supervisado dos casas de la familia Contreras-Lazarte, declaró que los materiales se adquirieron con facturas a nombre de la comuna y que los albañiles eran empleados comunales. Además, denunció intentos de hacerlo firmar papeles simulando trabajos oficiales. “En los corralones donde compraban -en Banda del Río Salí y en Los Vallistos- también daban la opción de hacer compras en negro. El importe máximo de una compra que realizaron fue de $ 90 millones”, aseguró. Peñalba comentó a LA GACETA que acercó pruebas a la Justicia y a la Casa de Gobierno, pero nunca recibió respuestas: “Estoy dispuesto a declarar en la Justicia para que investiguen el caso. Tengo pruebas. Hubiera sido mejor que me escucharan cuando denuncié en septiembre de 2024 y allí se hubieran encontrado con los ‘albañiles’ o los materiales llegando a las casas con facturas a nombre del Estado”, remarcó.