“La delegada comunal es la Milagro Sala de Las Cejas”, disparó Romero

El dirigente peronista, Enrique Romero, lanzó duras acusaciones contra Cristina Contreras, delegada comunal de Las Cejas, a quien comparó con la ex dirigente jujeña Milagro Sala. Según el ex Subsecretario de Transporte de San Miguel de Tucumán durante el alfarismo, la gestión en la comuna está marcada por “omnipotencia, impunidad y un enriquecimiento obsceno”, con un esquema de irregularidades que involucra a familiares y empleados.