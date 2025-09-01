“La delegada comunal es la Milagro Sala de Las Cejas”, disparó Romero

El dirigente peronista, Enrique Romero, lanzó duras acusaciones contra Cristina Contreras, delegada comunal de Las Cejas, a quien comparó con la ex dirigente jujeña Milagro Sala. Según el ex Subsecretario de Transporte de San Miguel de Tucumán durante el alfarismo, la gestión en la comuna está marcada por “omnipotencia, impunidad y un enriquecimiento obsceno”, con un esquema de irregularidades que involucra a familiares y empleados.
Romero aseguró en LA GACETA que existen pruebas documentales que ya fueron acercadas a la Justicia, entre ellas capturas de mensajes de WhatsApp, facturas emitidas a nombre de la comuna y fotografías que mostrarían a empleados públicos trabajando en propiedades privadas de la delegada y su familia.
También denunció que el hijo de Contreras -apodado “el Principito”- exhibe bienes costosos que no se corresponden con su salario como empleado comunal. Durante la charla, el referente peronista sostuvo que incluso en el cementerio local se registraron usurpaciones para la construcción de monumentos familiares, y que la intervención provincial sobre el área administrativa de la comuna confirmó irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Además, recordó el testimonio de una vecina que habría quedado con una discapacidad tras un siniestro vial en el que, según la denuncia, estuvo involucrada la actual delegada comunal. “Ni los muertos tienen paz en Las Cejas”, afirmó.
El dirigente señaló que ya informó al gobernador Osvaldo Jaldo sobre la situación, y valoró que el mandatario se comprometió a dejar que la Justicia avance sin protección política. Sin embargo, advirtió que dentro del peronismo aún existen sectores que “tienden un manto de protección” sobre la delegada.
“Esta señora debería presentar la renuncia, por el bien de la comunidad de Las Cejas, por el gobierno y por el justicialismo”, expresó Romero, quien calificó a la funcionaria como “una gorila, autoritaria y enriquecida impunemente”.
Finalmente, el dirigente anunció que ampliará las denuncias judiciales y reiteró que su objetivo es “beneficiar a la comunidad de Las Cejas, que hoy está sometida política, económica y socialmente”.