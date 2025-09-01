Secciones
LG PlayBuen día

“La delegada comunal es la Milagro Sala de Las Cejas”, disparó Romero

El dirigente peronista pidió la renuncia de Cristina Contreras.

Hace 2 Hs

El dirigente peronista, Enrique Romero, lanzó duras acusaciones contra Cristina Contreras, delegada comunal de Las Cejas, a quien comparó con la ex dirigente jujeña Milagro Sala. Según el ex Subsecretario de Transporte de San Miguel de Tucumán durante el alfarismo, la gestión en la comuna está marcada por “omnipotencia, impunidad y un enriquecimiento obsceno”, con un esquema de irregularidades que involucra a familiares y empleados.

Romero aseguró en LA GACETA que existen pruebas documentales que ya fueron acercadas a la Justicia, entre ellas capturas de mensajes de WhatsApp, facturas emitidas a nombre de la comuna y fotografías que mostrarían a empleados públicos trabajando en propiedades privadas de la delegada y su familia. 

También denunció que el hijo de Contreras -apodado “el Principito”- exhibe bienes costosos que no se corresponden con su salario como empleado comunal. Durante la charla, el referente peronista sostuvo que incluso en el cementerio local se registraron usurpaciones para la construcción de monumentos familiares, y que la intervención provincial sobre el área administrativa de la comuna confirmó irregularidades en el manejo de fondos públicos.

LAS CEJAS: Vecinos denunciaron el uso indebido de recursos públicos y reclaman transparencia en la gestión la gaceta / foto analía jaramillo LAS CEJAS: Vecinos denunciaron el uso indebido de recursos públicos y reclaman transparencia en la gestión la gaceta / foto analía jaramillo

Además, recordó el testimonio de una vecina que habría quedado con una discapacidad tras un siniestro vial en el que, según la denuncia, estuvo involucrada la actual delegada comunal. “Ni los muertos tienen paz en Las Cejas”, afirmó.

El dirigente señaló que ya informó al gobernador Osvaldo Jaldo sobre la situación, y valoró que el mandatario se comprometió a dejar que la Justicia avance sin protección política. Sin embargo, advirtió que dentro del peronismo aún existen sectores que “tienden un manto de protección” sobre la delegada.

Enrique Romero. Enrique Romero.

“Esta señora debería presentar la renuncia, por el bien de la comunidad de Las Cejas, por el gobierno y por el justicialismo”, expresó Romero, quien calificó a la funcionaria como “una gorila, autoritaria y enriquecida impunemente”.

Finalmente, el dirigente anunció que ampliará las denuncias judiciales y reiteró que su objetivo es “beneficiar a la comunidad de Las Cejas, que hoy está sometida política, económica y socialmente”.

Temas San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoWhatsAppEl PrincipitoEnrique RomeroLas CejasArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Tafí del Valle: los robos y el vandalismo preocupan a los propietarios de casas en La Quebradita

Tafí del Valle: los robos y el vandalismo preocupan a los propietarios de casas en La Quebradita

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Comentarios