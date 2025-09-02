“Hagan lío”: las juventudes políticas llegan a Panorama Tucumano

El debate se realizará en el estudio de streaming y TV de LA GACETA, con tres bloques y reglas claras. Cada participante contará con un minuto para responder consignas y preguntas, y habrá momentos de debate libre para ampliar argumentos o replicar lo dicho por otros. La dinámica combinará instancias de reflexión política con propuestas innovadoras y lúdicas: los jóvenes deberán recurrir a la figura de un “superhéroe político” para argumentar sobre temas de actualidad y, en otra parte del debate, imaginar cómo resolver problemas estructurales de Tucumán utilizando un “superpoder”. Habrá también instancias sorpresivas pensadas para medir su creatividad y capacidad de reacción frente a los planteos de sus pares.