“Hagan lío”: las juventudes políticas llegan a Panorama Tucumano
EL EQUIPO, PREPARADO. La sala desde la que se produce el programa de LA GACETA. EL EQUIPO, PREPARADO. La sala desde la que se produce el programa de LA GACETA.
Hoy a las 20, Panorama Tucumano dedicará un programa especial a un debate de juventudes políticas. La propuesta se llama “Hagan lío”, en referencia al llamado del Papa Francisco para que los jóvenes se animen a ser protagonistas y agentes de cambio. La emisión se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube de LA GACETA, Canal 7 Somos Tucumán de Flow y por CCC Canal 11.

En el estudio participarán Ezequiel Aguilera (La Libertad Avanza), Lourdes Chávez (Unión Cívica Radical), Agustina Rivero (Partido Justicialista) y Gennaro Timo (Partido de los Trabajadores Socialistas). Son cuatro jóvenes que tendrán la oportunidad de exponer ideas, confrontar posiciones y poner a prueba su creatividad en un formato pensado para interpelar a una generación que pide más espacio en la política y en los medios.

GENNARO TIMO. Partido de los trabajadores socialistas. GENNARO TIMO. Partido de los trabajadores socialistas.
LOURDES CHÁVEZ. Unión Cívica Radical. LOURDES CHÁVEZ. Unión Cívica Radical.

El debate se realizará en el estudio de streaming y TV de LA GACETA, con tres bloques y reglas claras. Cada participante contará con un minuto para responder consignas y preguntas, y habrá momentos de debate libre para ampliar argumentos o replicar lo dicho por otros. La dinámica combinará instancias de reflexión política con propuestas innovadoras y lúdicas: los jóvenes deberán recurrir a la figura de un “superhéroe político” para argumentar sobre temas de actualidad y, en otra parte del debate, imaginar cómo resolver problemas estructurales de Tucumán utilizando un “superpoder”. Habrá también instancias sorpresivas pensadas para medir su creatividad y capacidad de reacción frente a los planteos de sus pares.

Independizarse: un sueño que los jóvenes ven alejarse cada vez más
EZEQUIEL AGUILERA. La Libertad Avanza. EZEQUIEL AGUILERA. La Libertad Avanza.
AGUSTINA RIVERO. Partido Justicialista. AGUSTINA RIVERO. Partido Justicialista.

El programa contará con la conducción general de Federico van Mameren, la moderación de Graciela Di Vico y Matías Auad, y la participación de los periodistas invitados Bárbara Nieva y Martín Soto, además de contar con la participación de Gabriela Baigorrí y Álvaro Medina en la producción general, y Agustina Garrocho y Daniel Fernández en la producción audiovisual.

FEDERICO VAN MAMEREN, el conductor. FEDERICO VAN MAMEREN, el conductor.
MODERADORES. Graciela Di Vico, Matías Auad, Bárbara Nieva y Martín Soto MODERADORES. Graciela Di Vico, Matías Auad, Bárbara Nieva y Martín Soto

Espacio a los jóvenes

“Hagan lío” busca abrir un espacio a los jóvenes y sumar las voces del futuro a la discusión política. La propuesta suma la mirada de esta generación al debate público: medio ambiente, salud mental, trabajo y vivienda son algunos de los temas que abordarán los participantes con la intención de enriquecer la agenda pública y tender puentes con las audiencias.

El futuro de la política se juega en gran medida con las preguntas y propuestas de esta generación. Y porque “hacer lío”, en los términos de Francisco, no se refiere a un desorden sin rumbo, sino que expresa un llamado a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más justa.

