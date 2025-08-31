Hagan lío: las juventudes políticas llegan a Panorama Tucumano

Este próximo martes 2 de septiembre, a las 20, Panorama Tucumano dedicará un programa especial a un debate de juventudes políticas. La propuesta se llama “Hagan lío”, en referencia al llamado del Papa Francisco para que los jóvenes se animen a ser protagonistas y agentes de cambio. La emisión se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube de LA GACETA y por CCC Canal 11.
En el estudio participarán Ezequiel Aguilera (La Libertad Avanza), Lourdes Chávez (Unión Cívica Radical), Agustina Rivero (Partido Justicialista) y Gennaro Timo (Partido de los Trabajadores Socialistas). Son cuatro jóvenes que tendrán la oportunidad de exponer ideas, confrontar posiciones y poner a prueba su creatividad en un formato pensado para interpelar a una generación que pide más espacio en la política y en los medios.
El debate se realizará en el estudio de streaming y tv de LA GACETA, con tres bloques y reglas claras. Cada participante contará con un minuto para responder consignas y preguntas, y habrá momentos de debate libre para ampliar argumentos o replicar lo dicho por otros. La dinámica combinará instancias de reflexión política con propuestas innovadoras y lúdicas: los jóvenes deberán recurrir a la figura de un “superhéroe político” para argumentar sobre temas de actualidad y, en otra parte del debate, imaginar cómo resolver problemas estructurales de Tucumán utilizando un “superpoder”. Habrá también instancias sorpresivas pensadas para medir su creatividad y capacidad de reacción frente a los planteos de sus pares.
El programa contará con la conducción general de Federico van Mameren, la moderación de Graciela di Vico y Matías Auad, y la participación de los periodistas invitados Bárbara Nieva y Martín Soto, además de contar con la participación de Gabriela Baigorrí y Álvaro Medina en la producción general, y Agustina Garrocho y Daniel Fernández en la producción audiovisual.
Hagan lío busca abrir un espacio a los jóvenes y sumar las voces del futuro a la discusión política. La propuesta suma la mirada de esta generación al debate público: medio ambiente, salud mental, trabajo y vivienda son algunos de los temas que abordarán los participantes con la intención de enriquecer la agenda pública y tender puentes con las audiencias.
El futuro de la política se juega en gran medida con las preguntas y propuestas de esta generación. Y porque “hacer lío”, en los términos de Francisco, no se refiere a un desorden sin rumbo, sino que expresa un llamado a involucrarse activamente en la construcción de una sociedad más justa.