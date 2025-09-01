Seleme apuntó contra la prórroga del IPLA: “Es el cajero automático de la política”

Finalmente, Seleme convocó a comerciantes y gastronómicos a movilizarse contra el organismo. “Invito a todos los que están hartos de este verso a la marcha del jueves 4 de septiembre, a las 11 de la mañana. Saldremos desde el IPLA hacia Casa de Gobierno. Vamos a pedir juntos el cierre definitivo del IPLA. Es hora de terminar con este curro”, sentenció.