Seleme apuntó contra la prórroga del IPLA: “Es el cajero automático de la política”

El legislador del bloque “Avanza Tucumán”, José Seleme, volvió a cargar contra el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo prorrogara por 60 días más la intervención del organismo, a pesar de haber admitido la necesidad de su normalización.
“Jaldo dice que quiere ‘normalizar’ el IPLA, pero lo único que normaliza es la intervención eterna. Van más de 20 años de lo mismo. Ahora quiere vender otros 60 días como si fuera la gran solución. ¿Quién puede creer en este verso?”, cuestionó Seleme.
En tono irónico, el parlamentario sostiene que el IPLA “es un organismo de recaudación más que de prevención”. “No controla nada, no previene nada, y encima aprieta a los que generan laburo. Es el curro perfecto: un cajero automático de la política disfrazado de institución”, fustigó.
En esa línea, recordó que “todos los tucumanos saben dónde se puede comprar alcohol a la hora que quieran, todos los días¿De qué control me hablan?”.
Finalmente, Seleme convocó a comerciantes y gastronómicos a movilizarse contra el organismo. “Invito a todos los que están hartos de este verso a la marcha del jueves 4 de septiembre, a las 11 de la mañana. Saldremos desde el IPLA hacia Casa de Gobierno. Vamos a pedir juntos el cierre definitivo del IPLA. Es hora de terminar con este curro”, sentenció.