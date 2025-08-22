Seleme presenta un paquete de medidas para aliviar a las MiPymes

El legislador José Seleme, del bloque “Avanza Tucumán”, presentó un paquete de tres proyectos tributarios que, según definió, “busca bajar la presión efectiva que hoy sufren comercios y empresas por un sistema lleno de retenciones, percepciones y trámites que traban la producción”. Las iniciativas apuntan a eliminar la recaudación bancaria de Ingresos Brutos en los bancos, sacar a las MiPymes del régimen de agentes de retención y crear una Cuenta Tributaria Única con devolución automática cada tres meses de los saldos a favor en Ingresos Brutos.