Feng Shui: el poderoso ritual para despedir agosto y atraer abundancia en septiembre

El Feng Shui sostiene que armonizar los espacios es crucial para atraer buena energía a nuestros hogares y, en especial, a nuestras vidas. Las enseñanzas de esta práctica milenaria oriental incluye un ritual eficaz para purificar, revitalizar y atraer abundancia en septiembre
La transición de un mes a otro es una oportunidad perfecta para renovar energías y atraer abundancia. Según el Feng Shui, es la oportunidad ideal para establecer intenciones claras y recibir nuevas oportunidades.
Este ritual del Feng Shui tiene busca reconocer y agradecer las experiencias, aprendizajes y desafíos de agosto. Al organizar y limpiar el espacio, se liberan las energías negativas y crea un ambiente más armonioso para recibir el nuevo mes.
Feng Shui: el ritual para cerrar agosto y traer abundancia en septiembre
Los pasos de este ritual son simples, basta con:
- Limpieza profunda del hogar: limpia exhaustivamente tu hogar para eliminar el desorden y los objetos innecesarios. Esto despeja espacio físico y energético, permitiendo que la prosperidad fluya.
- Renovación de energía: una vez ordenado, renueva la energía encendiendo inciensos o velas aromáticas (rosas, sándalo, pachuli) y paseando por cada habitación, especialmente las esquinas donde la energía puede estancarse. Esto crea un ambiente armonioso y protector.
- Manifestación de intenciones: establece tus intenciones para septiembre en un lugar tranquilo, preferentemente en el noreste del hogar. Siéntate, reflexiona sobre tus metas y visualízalas mientras respiras profundamente, alineando tu mente con la energía cósmica.
- Agregar elementos de prosperidad: añadí símbolos de abundancia como una planta de jade o bambú en la entrada, rodeada de canela en rama. Coloca monedas chinas atadas con cinta roja en las puertas o en tu escritorio para atraer dinero y riqueza.