El ritual de Feng Shui para septiembre: cómo atraer buenas energías en primavera

Cuáles son los cinco elementos y la decoración que deberías usar para lograr el equilibrio.

La limpieza y el orden propician el clima energético ideal para dar la bienvenida a las buenas vibras.
Hace 2 Hs

Se acerca la época del año en la que la naturaleza se renueva. Con el fin del invierno y la llegada de la primavera, un ciclo termina y otro vuelve a iniciar. Según la filosofía oriental tradicional del Feng Shui, la primavera se presenta como la temporada de renovación por excelencia. Por eso hay que aprovechar el momento para manifestar nuevas y buenas energías.

Feng Shui: ¿qué significa el clavo de olor y cómo usarlo para atraer dinero?

Feng Shui: ¿qué significa el clavo de olor y cómo usarlo para atraer dinero?

La antigua práctica china busca armonizar la energía mediante el ordenamiento de los objetos y la disposición de los espacios. Con diferentes rituales, tiene por objetivo traer bienestar y prosperidad a las personas y septiembre es un mes que se debe aprovechar.

Feng Shui: limpieza profunda de primavera

El ritual primaveral para atraer mejores energías es extenso e implica, como primer paso, hacer una limpieza profunda. Esta instancia sirve para remover las energías que hay en el hogar y eliminar la energía pesada estancada. La primavera es el período para deshacerte de las cosas que ya no necesitás más y que te ligan al pasado.

Lo principal es deshacerte de objetos rotos o dañados que ya no sirven y que guardaste para reparar en algún momento. Como segunda tarea, limpiá las superficies usando productos de limpieza naturales. Por último, permití que circule el aire durante algunas horas abriendo puertas y ventanas.

Renovación y decoración de Feng Shui

Después de hacer la limpieza, deberás dedicar un tiempo a la renovación de tus espacios. Será importante poner tu esfuerzo y destinar algo de tiempo a decorar tus espacios para darle la bienvenida a la energía primaveral.

Para hacer esta renovación, podés usar plantas y flores que según el Feng Shui trae vitalidad y energía natural. Elegí plantas que se adapten bien a la luz y el clima de tu espacio para evitar que se marchiten. Entre la paleta de colores, se recomienda usar colores vibrantes como el rosa, el amarillo o el verde.

Por último, es recomendable evitar los elementos puntiagudos y usar, en cambio, cuadros y fotografías que te inspiren o te recuerden a seres queridos. Es importante que entre tus objetos de decoración incorpores los cinco elementos del Feng Shui –el fuego, la tierra, la madera, el metal y el agua– para lograr el equilibrio.

