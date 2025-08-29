El ritual de Feng Shui para septiembre: cómo atraer buenas energías en primavera

Se acerca la época del año en la que la naturaleza se renueva. Con el fin del invierno y la llegada de la primavera, un ciclo termina y otro vuelve a iniciar. Según la filosofía oriental tradicional del Feng Shui, la primavera se presenta como la temporada de renovación por excelencia. Por eso hay que aprovechar el momento para manifestar nuevas y buenas energías.