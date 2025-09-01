Cotización del dólar: fuerte suba en el inicio de la semana previa a las elecciones bonaerenses

En la antesala de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el dólar muestra una tendencia alcista en los primeros días de septiembre. Los analistas atribuyen este comportamiento, en parte, a la tradicional búsqueda de dolarización por parte de los inversores en periodos pre-electorales, pese a las elevadas tasas de interés vigentes.
En la primera jornada del mes, el dólar oficial cotiza a $1.385 en el Banco Nación, representando un incremento de $25 con respecto al cierre anterior (1,8%). Este valor marca un nuevo máximo nominal desde la eliminación del cepo cambiario. El precio promedio en el mercado se sitúa en $1.375,56, según datos del Banco Central (BCRA).
El tipo de cambio mayorista asciende a $1.375,50, reflejando una suba diaria de $31,02 (2,3%). Esta cotización se acerca al límite superior de la banda de flotación establecida, ubicada en torno a los $1.460. En caso de alcanzar dicho valor, el Banco Central se vería obligado a intervenir vendiendo reservas.
Los dólares financieros también exhiben una tendencia al alza. El dólar MEP se cotiza a $1.379,73, un aumento de $22,39 (1,6%). El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1.382,45, lo que implica un incremento de $27,18 (2%).
En el mercado informal, el dólar blue se vende a $1.355, $10 por encima del cierre previo (0,8%). Si bien esta cotización se encuentra por debajo de los $1500 alcanzados en julio del año anterior, continúa siendo un indicador relevante para el mercado.