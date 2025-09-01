Secciones
Cotización del dólar: fuerte suba en el inicio de la semana previa a las elecciones bonaerenses

El tipo de cambio mayorista asciende a $1.375,50, reflejando una suba diaria de $31,02 (2,3%).

Hace 1 Hs

En la antesala de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el dólar muestra una tendencia alcista en los primeros días de septiembre. Los analistas atribuyen este comportamiento, en parte, a la tradicional búsqueda de dolarización por parte de los inversores en periodos pre-electorales, pese a las elevadas tasas de interés vigentes.

En la primera jornada del mes, el dólar oficial cotiza a $1.385 en el Banco Nación, representando un incremento de $25 con respecto al cierre anterior (1,8%). Este valor marca un nuevo máximo nominal desde la eliminación del cepo cambiario. El precio promedio en el mercado se sitúa en $1.375,56, según datos del Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio mayorista asciende a $1.375,50, reflejando una suba diaria de $31,02 (2,3%). Esta cotización se acerca al límite superior de la banda de flotación establecida, ubicada en torno a los $1.460. En caso de alcanzar dicho valor, el Banco Central se vería obligado a intervenir vendiendo reservas.

Los dólares financieros también exhiben una tendencia al alza. El dólar MEP se cotiza a $1.379,73, un aumento de $22,39 (1,6%). El contado con liquidación (CCL) se negocia a $1.382,45, lo que implica un incremento de $27,18 (2%).

En el mercado informal, el dólar blue se vende a $1.355, $10 por encima del cierre previo (0,8%). Si bien esta cotización se encuentra por debajo de los $1500 alcanzados en julio del año anterior, continúa siendo un indicador relevante para el mercado.

Comentarios