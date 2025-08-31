Dólar oficial a $1360: las razones del repunte y las recomendaciones de Fausto Spotorno para cubrirse

Agosto finalizó con un repunte del dólar oficial, que cerró a $1360 para la venta en la última jornada del mes. La divisa acumuló un incremento de 25 unidades en la última semana, en un marco donde la incertidumbre preelectoral y las tensiones políticas suman preocupación por lo que sucederá luego de las elecciones legislativas, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF, enumeró los motivos detrás del movimiento del tipo de cambio y adelantó escenarios sobre cómo podría responder el mercado tras los comicios. “El dólar depende mucho de la confianza de entrada de capitales. Si una economía genera mucha confianza y donde entran muchos capitales, el tipo de cambio va a tender a estar bajo. Y si una economía genera desconfianza y salen los capitales, el tipo de cambio va a tender a estar alto. Argentina todavía no ha mostrado entrada de capitales”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.
Otro punto que subrayó Spotorno fue la rápida caída de la entrada de dólares por parte de la liquidación del agro y las exportaciones, lo que atribuyó a la baja temporal de las retenciones. “Eso hizo que muchos agropecuarios adelantaran exportaciones. El dólar empieza a subir al mismo tiempo que se recomponen las retenciones”, explicó. El tercer impacto que destacó está vinculado al escenario político. “Si vos tenés un programa económico creíble, que puede funcionar a largo plazo, el mercado va a analizar qué tan probable es que ese programa económico siga o no funcionando. Y ahí es donde se juega la cuestión electoral”, dijo.
El economista advirtió que “si pensamos que este tema de los audios puede dañar las probabilidades de que el programa económico funcione bien y que se puedan hacer todas las cosas que todavía hay que hacer, entonces ahí empiezan las dudas y caen las bolsas, los bonos y sube el dólar. ¿Por qué? Porque hay dudas de que este ruido político pueda llegar a perjudicar al Gobierno o generar cierto incendio en los mercados. Y eso es lo que estamos viendo en este momento”.
Consultado sobre cómo resguardarse en un contexto de volatilidad cambiaria e incertidumbre, Spotorno sostuvo que las estrategias dependerán del “grado de audacia” de los inversores. Señaló que la diversificación de las carteras es una “regla súper importante” para maximizar la rentabilidad: “No pongan los huevos en la misma canasta, siempre es una buena recomendación”. Y agregó: “Si vos estás muy preocupado, comprar dólares y dormir tranquilo. Pero no te pierdas las tasas, te están pagando las tasas fenomenales a corto plazo. Entonces, mi recomendación es diversificar: un poco en plazo fijo, un poco en dólar”.
Finalmente, para un perfil más agresivo, Spotorno consideró que una alternativa interesante son las letras y los fondos comunes de inversión. “Con un poco en tasas y un poco de dólar, deberías estar bastante cubierto de esa manera y aprovechar un poquito las otras tasas que te están ofreciendo”, concluyó.