Dólar oficial a $1360: las razones del repunte y las recomendaciones de Fausto Spotorno para cubrirse

Otro punto que subrayó Spotorno fue la rápida caída de la entrada de dólares por parte de la liquidación del agro y las exportaciones, lo que atribuyó a la baja temporal de las retenciones. “Eso hizo que muchos agropecuarios adelantaran exportaciones. El dólar empieza a subir al mismo tiempo que se recomponen las retenciones”, explicó. El tercer impacto que destacó está vinculado al escenario político. “Si vos tenés un programa económico creíble, que puede funcionar a largo plazo, el mercado va a analizar qué tan probable es que ese programa económico siga o no funcionando. Y ahí es donde se juega la cuestión electoral”, dijo.