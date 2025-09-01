Ejercicios de pared para aumentar fuerza y resistencia después de los 60 años

Los especialistas recomiendan entrenar fuerza desde muy pequeños. Fortalecer los músculos es indispensable para mantener la estabilidad. Pero a partir de la tercera edad, se vuelve importante también para prevenir caídas, mejorar la movilidad y la calidad de vida. Por eso una entrenadora española contó cuáles son los mejores ejercicios para este tipo de entrenamiento.