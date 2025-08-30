Entrenar los triceps, la clave para unos brazos firmes: ¿cuál es el ejercicio fundamental?

"Los fondos de tríceps son una forma eficaz de trabajar la parte posterior de los brazos. Además, el movimiento mejora la fuerza funcional de la parte superior del cuerpo y tonifica los hombros y el core", explica Stephanie Mansour, contribuyente de fitness en TODAY.ocm y entrenadora personal certificada. Este ejercicio es ideal porque aísla el músculo tríceps, que es el responsable de dar forma a la parte posterior del brazo, y es accesible para todos, pudiéndose realizar en cualquier lugar con un banco, una silla o incluso el suelo.