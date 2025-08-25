¿Cuáles son las mejores zapatillas para entrenar fuerza en un gimnasio?

Sin dudas que uno de los principales resultados del entrenamiento de fuerza es el fortalecimiento de los músculos, huesos y articulaciones. Al trabajar con peso, los músculos ejercen una tensión sobre tus huesos que ayuda a aumentar su densidad, lo que previene enfermedades como la osteoporosis y reduce el riesgo de fracturas. En los últimos años, cada vez más especialistas recomiendan esta disciplina porque ayuda a controlar el peso y a mejorar la composición corporal, ya que aumenta la masa muscular magra y disminuye el porcentaje de grasa. Más músculo acelera tu metabolismo, lo que significa que vas a quemar más calorías incluso en reposo. También mejora la salud del corazón y los niveles de colesterol.