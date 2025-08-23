¿Cómo se creó la receta del Chocolate Dubái, el postre más viral del mundo?

En los últimos años, un nuevo fenómeno gastronómico ha conquistado vitrinas internacionales y paladares de todo el mundo: el chocolate Dubái. Su brillante superficie, su textura crujiente y el contraste de sabores han convertido a esta tableta en un símbolo de exclusividad. Sin embargo, detrás de su imagen de lujo se esconde una historia tan inesperada como cotidiana: la búsqueda de una mujer por saciar un antojo durante su embarazo.
El origen de esta innovadora receta se remonta a 2021. Según reveló la revista Elle, fue la británica-egipcia Sarah Hamouda, residente en Dubái, quien dio vida al ahora célebre postre. Durante su embarazo, la inesperada empresaria chocolatera no encontraba un dulce que realmente la satisficiera, por lo que decidió improvisar en su cocina. Inspirada en los sabores de su infancia y en la tradición repostera árabe, mezcló crema de pistacho, hilos de masa kunafa crujiente y chocolate con leche. El resultado fue tan inesperado como exitoso: una tableta diferente, que muy pronto se viralizó entre sus allegados y luego en las redes sociales. Ahí fue cuando nació la marca Fix Dessert Chocolatier, la empresa que fabrica los chocolates originales y que ya perdió la lucha contra las imitaciones.
¿Por qué es tan exitoso el Chocolate Dubái?
La clave del éxito del chocolate Dubái radica en su capacidad de combinar lo familiar con lo novedoso. A diferencia del chocolate común, cuya base suele estar compuesta por cacao, leche, azúcar y en algunos casos frutos secos o vainilla, esta receta introduce un relleno sofisticado. El uso de pistacho en crema y masa kadaifi aporta una textura crocante única y un contraste de sabores poco habitual en Occidente. De este modo, cada mordisco ofrece una experiencia sensorial que suma suavidad, untuosidad y un final tostado que sorprende a quienes lo prueban por primera vez.
La intención detrás de esta propuesta no fue crear un producto de lujo, sino un postre casero. Sin embargo, su elaboración artesanal, la elección de ingredientes exclusivos y la identidad cultural que encierra hicieron que el chocolate Dubái se posicionara rápidamente en un segmento premium. Tal como detalla Elle, su atractivo no solo radica en el sabor, sino en el ritual mismo de consumo, que convierte cada bocado en una experiencia distinta a la del chocolate tradicional.
Chocolate Dubái, una revolución en TikTok
El fenómeno creció de manera acelerada gracias a las redes sociales. Una influencer gastronómica difundió un video en TikTok en el que probaba la tableta, logrando millones de reproducciones y multiplicando el interés internacional. Este impulso digital no solo consolidó la popularidad del producto en Emiratos Árabes, sino que abrió la puerta a su expansión global. Desde entonces, el chocolate Dubái ha sido considerado un nuevo emblema de la repostería de alta gama, con presencia en tiendas especializadas y restaurantes selectos.
Lo que comenzó como un antojo personal se transformó en un ejemplo de cómo la creatividad culinaria puede trascender fronteras y tendencias. El chocolate Dubái, nacido de una receta casera y de la memoria gastronómica de su creadora, hoy marca un hito en la forma en que entendemos la fusión entre tradición y modernidad en la repostería.