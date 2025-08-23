¿Cómo se creó la receta del Chocolate Dubái, el postre más viral del mundo?

El origen de esta innovadora receta se remonta a 2021. Según reveló la revista Elle, fue la británica-egipcia Sarah Hamouda, residente en Dubái, quien dio vida al ahora célebre postre. Durante su embarazo, la inesperada empresaria chocolatera no encontraba un dulce que realmente la satisficiera, por lo que decidió improvisar en su cocina. Inspirada en los sabores de su infancia y en la tradición repostera árabe, mezcló crema de pistacho, hilos de masa kunafa crujiente y chocolate con leche. El resultado fue tan inesperado como exitoso: una tableta diferente, que muy pronto se viralizó entre sus allegados y luego en las redes sociales. Ahí fue cuando nació la marca Fix Dessert Chocolatier, la empresa que fabrica los chocolates originales y que ya perdió la lucha contra las imitaciones.