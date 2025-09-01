Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Con solo el 11% de los votos escrutados, el oficialismo de Corrientes se adjudicó un triunfo contundente en las urnas. El triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta le permitirá suceder a su hermano, Gustavo Valdés, en la gobernación hasta 2029. Con la adjudicación de un 52% de los votos, el frente oficialista Vamos Corrientes se colocó muy por encima de sus rivales, el peronista Martín Ascúa, con el 20%, el ex gobernador Ricardo Colombi (17%) y el candidato libertario, Lisandro Almirón (8%). La magra performance de Almirón resonó en Casa Rosada porque significa un fracaso del armado nacional que encabezan Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Minutos después de las 21, cuando algunos competidores empezaron a reconocer su derrota, el actual gobernador celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló con la prensa antes de la difusión oficial de los primeros cómputos. “Es un triunfo contundente”, dijo en diálogo con la prensa. Por su parte, su hermano también declaró sentirse “muy contento” ante la posibilidad de resultar electo en primera vuelta.
Saludos y reproches
A través de su cuenta oficial en la red social X, el PRO felicitó a Valdés por el triunfo. “Ratificaron en las urnas el camino de desarrollo, modernización y transformación”, escribieron en la cuenta del partido presidido por Mauricio Macri.
Por su parte, el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también felicitó en redes sociales al ganador de la jornada.
Más allá de los saludos y las felicitaciones, los referentes del frente peronista Limpiar Corrientes expresaron su malestar con el desarrollo del escrutinio provisorio y advirtieron sobre la falta de datos oficiales claros. César Lescano, compañero de fórmula de Ascúa, denunció: “Los resultados son del 11% escrutado, con las irregularidades que menciona el sistema oficial. Tres veces cayó la página. Los datos no se están cargando”.
Votó el 73% del padrón: buena asistencia de electores a las urnas
La Junta Electoral de Corrientes difundió que votó el 73% del padrón en la jornada electoral de ayer para elegir gobernador, intendentes y legisladores provinciales. Cerca de un millón de correntinos (950.576 habitantes) estuvieron habilitados para sufragar. En el último comicio a gobernador, en 2021, el presentismo fue del 73,5%, en aquel caso se produjo un aplastante triunfo de Gustavo Valdés, que obtuvo un 76,5% de los votos, a más de cincuenta puntos de su principal rival, el peronista Fabián Ríos.