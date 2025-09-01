Secciones
Política

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

El oficialismo se adjudicó el triunfo en primera vuelta y LLA quedó cuarta.

FESTEJO. Valdés agradeció a quienes lo respaldaron y “bancaron” ante las “injurias y calumnias” recibidas. FESTEJO. Valdés agradeció a quienes lo respaldaron y “bancaron” ante las “injurias y calumnias” recibidas.
Hace 1 Hs

Con solo el 11% de los votos escrutados, el oficialismo de Corrientes se adjudicó un triunfo contundente en las urnas. El triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta le permitirá suceder a su hermano, Gustavo Valdés, en la gobernación hasta 2029. Con la adjudicación de un 52% de los votos, el frente oficialista Vamos Corrientes se colocó muy por encima de sus rivales, el peronista Martín Ascúa, con el 20%, el ex gobernador Ricardo Colombi (17%) y el candidato libertario, Lisandro Almirón (8%). La magra performance de Almirón resonó en Casa Rosada porque significa un fracaso del armado nacional que encabezan Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Minutos después de las 21, cuando algunos competidores empezaron a reconocer su derrota, el actual gobernador celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló con la prensa antes de la difusión oficial de los primeros cómputos. “Es un triunfo contundente”, dijo en diálogo con la prensa. Por su parte, su hermano también declaró sentirse “muy contento” ante la posibilidad de resultar electo en primera vuelta.

Saludos y reproches

A través de su cuenta oficial en la red social X, el PRO felicitó a Valdés por el triunfo. “Ratificaron en las urnas el camino de desarrollo, modernización y transformación”, escribieron en la cuenta del partido presidido por Mauricio Macri.

Por su parte, el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también felicitó en redes sociales al ganador de la jornada.

Elecciones en Corrientes: una presidenta de mesa fue reemplazada porque no sabía leer ni escribir

Elecciones en Corrientes: una presidenta de mesa fue reemplazada porque no sabía leer ni escribir

Más allá de los saludos y las felicitaciones, los referentes del frente peronista Limpiar Corrientes expresaron su malestar con el desarrollo del escrutinio provisorio y advirtieron sobre la falta de datos oficiales claros. César Lescano, compañero de fórmula de Ascúa, denunció: “Los resultados son del 11% escrutado, con las irregularidades que menciona el sistema oficial. Tres veces cayó la página. Los datos no se están cargando”.

Votó el 73% del padrón: buena asistencia de electores a las urnas

La Junta Electoral de Corrientes difundió que votó el 73% del padrón en la jornada electoral de ayer para elegir gobernador, intendentes y legisladores provinciales. Cerca de un millón de correntinos (950.576 habitantes) estuvieron habilitados para sufragar. En el último comicio a gobernador, en 2021, el presentismo fue del 73,5%, en aquel caso se produjo un aplastante triunfo de Gustavo Valdés, que obtuvo un 76,5% de los votos, a más de cincuenta puntos de su principal rival, el peronista Fabián Ríos.

Temas Mauricio MacriCorrientesJuan SchiarettiGustavo ValdésKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elecciones en Corrientes: cierran los comicios y se esperan los primeros resultados a las 21

Elecciones en Corrientes: cierran los comicios y se esperan los primeros resultados a las 21

Lo más popular
Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro
1

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca
2

Sobrepeso y corazón: una relación peligrosa que afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?
3

¿Existe una manera correcta de dibujar una persona debajo de la lluvia en una entrevista laboral?

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película
4

Rutas Escénicas de Córdoba: 8 recorridos entre sierras, ríos y paisajes de película

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud
5

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
6

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Más Noticias
La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

Avanzan en la Legislatura con un régimen de promoción para energías verdes

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

La guerra silenciosa de los microchips: geopolítica y poder en la era de la IA

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

El limón motoriza las exportaciones tucumanas

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

El último baile de Messi se dará al ritmo de precios inalcanzables

Comentarios