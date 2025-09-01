Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Con solo el 11% de los votos escrutados, el oficialismo de Corrientes se adjudicó un triunfo contundente en las urnas. El triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta le permitirá suceder a su hermano, Gustavo Valdés, en la gobernación hasta 2029. Con la adjudicación de un 52% de los votos, el frente oficialista Vamos Corrientes se colocó muy por encima de sus rivales, el peronista Martín Ascúa, con el 20%, el ex gobernador Ricardo Colombi (17%) y el candidato libertario, Lisandro Almirón (8%). La magra performance de Almirón resonó en Casa Rosada porque significa un fracaso del armado nacional que encabezan Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.