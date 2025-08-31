Secciones
Elecciones en Corrientes EN VIVO: los primeros datos oficiales confirman la victoria de Valdés

Clara ventaja de Vamos Corrientes, con Juan Pablo Valdés a la cabeza con el 52,61% de los votos. En segundo lugar se ubica Martín Ascúa, de Limpiar Corrientes, con el 20,1%. Detrás aparece Horacio Colombi, de Encuentro por Corrientes – Eco, con el 17,27%. En cuarto puesto se encuentra Claudio Almirón, de La Libertad Avanza, con el 8,24%.

23:00 hs

Los resultados de las elecciones en Corrientes 2025 con casi el 20% de las mesas

Escrutado el 18,63 por ciento de las mesas en Corrientes, el porcentaje de votos para gobernador se distribuye así:


Vamos Corrientes (Juan Pablo Valdés): 52,50%

Limpiar Corrientes (Martín Ignacio “Tincho” Ascúa): 20,16%

Encuentro por Corrientes – Eco (Horacio Ricardo Colombi): 16,68%

La Libertad Avanza (Claudio Lisandro Almirón): 8,85%

Cambiá Corrientes (Sonia Beatriz López): 0,88%

Partido Ahora (Carlos Ezequiel “Teke” Romero): 0,63%

Partido De la Esperanza (Adriana Leila Vega): 0,32%

22:48 hs

El peronismo hablará de los resultados “cuando los números los demuestren”

El candidato a vicegobernador de Limpiar Corrientes, Cesar Lezcano, definió al peronismo como “el frente opositor con mayor representatividad” y afirmó que recién admitirán el triunfo del oficialismo “cuando los números lo demuestren”.

“Nuestro principal objetivo sigue siendo el 30% de las mesas escrutadas. Los resultados los vamos a discutir en el resultado definitivo”, agregó.

22:36 hs

Los resultados de las elecciones en Corrientes 2025 con más del 90% de las mesas

Escrutado el 13 por ciento de las mesas en Corrientes, el porcentaje de votos para gobernador se distribuye así:


Vamos Corrientes (Juan Pablo Valdés): 52,61%

Limpiar Corrientes (Martín Ignacio “Tincho” Ascúa): 20,1%

Encuentro por Corrientes – Eco (Horacio Ricardo Colombi): 17,27%

La Libertad Avanza (Claudio Lisandro Almirón): 8,24%

Cambiá Corrientes (Sonia Beatriz López): 0,93%

Partido Ahora (Carlos Ezequiel “Teke” Romero): 0,53%

Partido De la Esperanza (Adriana Leila Vega): 0,3%

22:11 hs

Todavía no funciona el sistema para conocer los resultados

21:59 hs

Ricardo Colombi reconoció el triunfo de Juan Pablo Valdés

Ricardo Colombi, candidato de Encuentro por Corrientes, reconoció la derrota ante el candidato del oficialismo local, Juan Pablo Valdés, y aseguró: "Vamos a seguir trabajando". Por el momento, el sitio web oficial de la Junta Electoral no hizo públicos los resultados de los comicios.

21:53 hs

Se demoran los resultados: a las 21.45, el sitio web oficial muestra "error"

Si bien las autoridades habían informado que los primeros resultados de la elección en Corrientes se conocerían a las 21,casi una hora después no hay novedades y el sitio web oficial que debe publicar los datos muestra "error" al ingresar.

21:28 hs

Rodrigo De Loredo ya celebra los resultados del oficialismo correntino

El diputado cordobés de la UCR celebró "el gran triunfo" de Vamos Corrientes, el frente oficialista de la provincia, que lleva como candidato a Juan Pablo Valdés.

Cuando todavía no hay datos oficiales, el legislador consideró que los correntinos "expresaron con contundencia" la continuidad de "la exitosa tarea de Gustavo Valdés.

21:00 hs

Cuándo sería la segunda vuelta en caso de ir a balotaje en Corrientes 2025

De acuerdo al artículo 157 de la Constitución provincial, “si ninguna de las fórmulas intervinientes alcanzare la mayoría requerida, se convocará a un nuevo comicio, que deberá celebrarse dentro de los 21 días posteriores al primero”. De esta forma, en caso de que ninguno de los candidatos se logre imponer, el domingo 21 de septiembre se celebraría el balotaje para gobernador en Corrientes.

20:51 hs

Ya se procesó el 10% de los votos

Carlos Vignolo, secretario general del Gobierno de la provincia, indicó en diálogo con la prensa que ya se procesó el 10% de los votos, pero aclaró que las primeras tendencias van a conocerse después de las 21:30. "Con mucha alegría, estamos ansiosos por anunciar los números, pero queremos respetar los tiempos", comentó.

20:25 hs

Martín Lousteau se subió a la ola triunfalista y felicitó al oficialismo de Corrientes

Cuando todavía restaba 40 minutos para que se conocieran los primeros datos oficiales sobre los comicios en Corrientes, el senador de la UCR felicitó al oficialismo "por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente".


De la misma manera, destacó "a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática".



19:49 hs

Ascúa asegura que irá a balotaje

En sus redes sociales, el candidato peronista Martín "Tincho" Ascúa de Limpiar Corrientes, celebró su supuesta llegada a la segunda vuelta. No obstante, cabe resaltar que todavía no se encuentran disponibles los resultados oficiales, ante lo cual se estima que se trata de una estimación "a boca de urna" de su partido.

19:25 hs

La Libertad Avanza denuncia irregularidades en Corrientes

El frente de La Libertad Avanza (LLA), que llevó como candidato a gobernador en Corrientes al parlamentario oficialista Lisandro Almirón, denunció este domingo presuntas irregularidades en la jornada electoral y pidió “respetar la voluntad ciudadana”. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el espacio libertario destacó que más del 70% del padrón participó de la votación y reclamó garantías en el recuento de votos.

“El pueblo de Corrientes ya votó. Ahora corresponde a las autoridades de mesa y a los fiscales de todas las fuerzas políticas garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, sostuvo LLA, al tiempo que apuntó contra prácticas de la “vieja política” que, según denunciaron, buscarían frenar “el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico”. También remarcaron que su espacio representa “la única alternativa verdadera” y reivindicaron el liderazgo nacional de Javier Milei.

Mientras tanto, desde la UCR correntina confían en un triunfo en primera vuelta que permitiría al intendente de la capital, Juan Pablo Valdés, suceder a su hermano Gustavo Valdés en la gobernación. En paralelo, Ricardo Colombi y Martín Ascúa buscan instalarse en un eventual balotaje, en un escenario que aún permanece abierto hasta el escrutinio oficial.

18:56 hs

La pelea entre el triunfo y la segunda vuelta

Pasadas las 18, Vamos Corrientes se adjudicó el triunfo, pero sin aclarar que no habrá segunda vuelta.

Sin embargo, minutos más tarde Martín "Tincho" Ascúa sostuvo que habrá balotaje en la provincia.

Para que haya segunda vuelta en Corrientes el ganador debe superar los 45% o bien, el primero debe llegar al 40% con una diferencia de por lo menos 10 puntos porcentuales con el segundo.

18:49 hs

Una alta participación: hubo un 74 % de participación en el padrón de Capital y 70 % en el interior de Corrientes

Según informó una fuente policial a Radio Sudamericana - 5 TV Corrientes, el nivel de participación en los comicios fue histórico. El porcentaje en la ciudad de Corrientes, que nuclea a la mayoría de los electores empadronados, fue del 74%. En tanto que el grado de participación en las localidades del interior fue del 70 %.

18:20 hs

Estiman una participación del 70%

El mal clima no impidió que el nivel de participación se acercara al 70%, apenas por debajo del registrado en los comicios del 2021. La jornada electoral se transitó con normalidad en la capital provincial, pero hubo denuncias de irregularidades, como entrega de mercadería o la suelta de "clavos miguelitos" en algunas ciudades del interior.

18:17 hs

La primera reacción del oficialismo

Tres minutos pasaron de las 18, con el cierre de las urnas, el espacio Vamos Corrientes que engloba a Juan Pablo y Gustavo Valdés, candidato y actual gobernador correntino, publicó una imagen con la frase “Ganamos”.

La primera reacción del oficialismo

Lo que tenés que saber

Con algunas demoras en la constitución de mesas en diversos puntos de la provincia, Corrientes comenzó este domingo una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.

La jornada se destaca por su complejidad: siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.

Las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.

