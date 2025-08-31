Secciones
Elecciones en Corrientes: una presidenta de mesa fue reemplazada porque no sabía leer ni escribir

En la mesa N° 2245 de la Escuela N°54 la vicepresidenta quedó a cargo pese a ser analfabeta. Funcionó con ayuda de fiscales hasta que una suplente de otra mesa asumió la conducción.

Elecciones en Corrientes: una presidenta de mesa fue reemplazada porque no sabía leer ni escribir
Hace 1 Hs

Este domingo de elecciones en Corrientes se vivió una escena tan particular como inesperada. En la mesa N° 2245 de la Escuela N° 54 de Caá Catí, ante la ausencia del presidente de mesa designado, la vicepresidenta quedó a cargo de la jornada electoral, aunque con una limitación llamativa ya que no sabía leer ni escribir. Al tomar conocimiento del caso fue reemplazada por una suplente de otra mesa.

La mujer, que únicamente puede “dibujar” su firma, comenzó a desempeñar sus funciones con la ayuda de fiscales partidarios, quienes colaboraron solidariamente para sostener el normal funcionamiento de la mesa. A pesar de la dificultad, el proceso de votación se desarrolló sin mayores inconvenientes, aunque con cierta lentitud, según precisó Redes Sociales Caá Catí.

Un caso insólito en la jornada electoral

Tras conocerse la situación, las autoridades dispusieron que una suplente de otra mesa tomara el control y asumiera como presidenta, regularizando el procedimiento. El episodio generó sorpresa y comentarios entre votantes y fiscales, que destacaron el hecho como un caso insólito en medio de los comicios.




Corrientes define su futuro: elecciones a gobernador con final abierto hacia un balotaje

Elecciones en Corrientes: la provincia define a su próximo gobernador este domingo

Elecciones en Corrientes: cierran los comicios y se esperan los primeros resultados a las 21

Periodistas de LN+ y A24 fueron agredidos durante la caravana de La Libertad Avanza en Corrientes

La frase de Valdés tras votar que sorprendió en Corrientes: “Todos seguimos buscando a Loan, como a Nisman”

Las dos caras del peronismo tucumano

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Las Cejas, entre denuncias y procesos del Tribunal de Ceuntas

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Un muchacho como yo

