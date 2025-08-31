Elecciones en Corrientes: una presidenta de mesa fue reemplazada porque no sabía leer ni escribir

Este domingo de elecciones en Corrientes se vivió una escena tan particular como inesperada. En la mesa N° 2245 de la Escuela N° 54 de Caá Catí, ante la ausencia del presidente de mesa designado, la vicepresidenta quedó a cargo de la jornada electoral, aunque con una limitación llamativa ya que no sabía leer ni escribir. Al tomar conocimiento del caso fue reemplazada por una suplente de otra mesa.