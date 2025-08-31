Elecciones en Corrientes EN VIVO: Los hermanos Valdés van por el triunfo en primera vuelta y el peronista Ascúa pugna por entrar al balotaje

Cuándo sería la segunda vuelta en caso de ir a balotaje en Corrientes 2025
De acuerdo al artículo 157 de la Constitución provincial, “si ninguna de las fórmulas intervinientes alcanzare la mayoría requerida, se convocará a un nuevo comicio, que deberá celebrarse dentro de los 21 días posteriores al primero”. De esta forma, en caso de que ninguno de los candidatos se logre imponer, el domingo 21 de septiembre se celebraría el balotaje para gobernador en Corrientes.
Ya se procesó el 10% de los votos
Carlos Vignolo, secretario general del Gobierno de la provincia, indicó en diálogo con la prensa que ya se procesó el 10% de los votos, pero aclaró que las primeras tendencias van a conocerse después de las 21:30. "Con mucha alegría, estamos ansiosos por anunciar los números, pero queremos respetar los tiempos", comentó.
Martín Lousteau se subió a la ola triunfalista y felicitó al oficialismo de Corrientes
Cuando todavía restaba 40 minutos para que se conocieran los primeros datos oficiales sobre los comicios en Corrientes, el senador de la UCR felicitó al oficialismo "por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente".
De la misma manera, destacó "a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática".
Ascúa asegura que irá a balotaje
En sus redes sociales, el candidato peronista Martín "Tincho" Ascúa de Limpiar Corrientes, celebró su supuesta llegada a la segunda vuelta. No obstante, cabe resaltar que todavía no se encuentran disponibles los resultados oficiales, ante lo cual se estima que se trata de una estimación "a boca de urna" de su partido.
La Libertad Avanza denuncia irregularidades en Corrientes
El frente de La Libertad Avanza (LLA), que llevó como candidato a gobernador en Corrientes al parlamentario oficialista Lisandro Almirón, denunció este domingo presuntas irregularidades en la jornada electoral y pidió “respetar la voluntad ciudadana”. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el espacio libertario destacó que más del 70% del padrón participó de la votación y reclamó garantías en el recuento de votos.
“El pueblo de Corrientes ya votó. Ahora corresponde a las autoridades de mesa y a los fiscales de todas las fuerzas políticas garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, sostuvo LLA, al tiempo que apuntó contra prácticas de la “vieja política” que, según denunciaron, buscarían frenar “el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico”. También remarcaron que su espacio representa “la única alternativa verdadera” y reivindicaron el liderazgo nacional de Javier Milei.
Mientras tanto, desde la UCR correntina confían en un triunfo en primera vuelta que permitiría al intendente de la capital, Juan Pablo Valdés, suceder a su hermano Gustavo Valdés en la gobernación. En paralelo, Ricardo Colombi y Martín Ascúa buscan instalarse en un eventual balotaje, en un escenario que aún permanece abierto hasta el escrutinio oficial.
La pelea entre el triunfo y la segunda vuelta
Pasadas las 18, Vamos Corrientes se adjudicó el triunfo, pero sin aclarar que no habrá segunda vuelta.
Sin embargo, minutos más tarde Martín "Tincho" Ascúa sostuvo que habrá balotaje en la provincia.
Para que haya segunda vuelta en Corrientes el ganador debe superar los 45% o bien, el primero debe llegar al 40% con una diferencia de por lo menos 10 puntos porcentuales con el segundo.
Una alta participación: hubo un 74 % de participación en el padrón de Capital y 70 % en el interior de Corrientes
Según informó una fuente policial a Radio Sudamericana - 5 TV Corrientes, el nivel de participación en los comicios fue histórico. El porcentaje en la ciudad de Corrientes, que nuclea a la mayoría de los electores empadronados, fue del 74%. En tanto que el grado de participación en las localidades del interior fue del 70 %.
Estiman una participación del 70%
El mal clima no impidió que el nivel de participación se acercara al 70%, apenas por debajo del registrado en los comicios del 2021. La jornada electoral se transitó con normalidad en la capital provincial, pero hubo denuncias de irregularidades, como entrega de mercadería o la suelta de "clavos miguelitos" en algunas ciudades del interior.
La primera reacción del oficialismo
Tres minutos pasaron de las 18, con el cierre de las urnas, el espacio Vamos Corrientes que engloba a Juan Pablo y Gustavo Valdés, candidato y actual gobernador correntino, publicó una imagen con la frase “Ganamos”.