Elecciones en Corrientes EN VIVO: Los hermanos Valdés van por el triunfo en primera vuelta y el peronista Ascúa pugna por entrar al balotaje

19:25 hs

La Libertad Avanza denuncia irregularidades en Corrientes

El frente de La Libertad Avanza (LLA), que llevó como candidato a gobernador en Corrientes al parlamentario oficialista Lisandro Almirón, denunció este domingo presuntas irregularidades en la jornada electoral y pidió “respetar la voluntad ciudadana”. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el espacio libertario destacó que más del 70% del padrón participó de la votación y reclamó garantías en el recuento de votos.

“El pueblo de Corrientes ya votó. Ahora corresponde a las autoridades de mesa y a los fiscales de todas las fuerzas políticas garantizar que se respete la voluntad ciudadana”, sostuvo LLA, al tiempo que apuntó contra prácticas de la “vieja política” que, según denunciaron, buscarían frenar “el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico”. También remarcaron que su espacio representa “la única alternativa verdadera” y reivindicaron el liderazgo nacional de Javier Milei.

Mientras tanto, desde la UCR correntina confían en un triunfo en primera vuelta que permitiría al intendente de la capital, Juan Pablo Valdés, suceder a su hermano Gustavo Valdés en la gobernación. En paralelo, Ricardo Colombi y Martín Ascúa buscan instalarse en un eventual balotaje, en un escenario que aún permanece abierto hasta el escrutinio oficial.