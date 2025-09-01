El cine documental argentino ya tiene quien le escriba

- Fijate que está Prelorán que hizo filmes científicos en la UNT, tiene un cine etnográfico con más de 50 trabajos. También hay casos del falso documental como “Zombies en el cañaveral” (Pablo Schembri) o una obra de Carlos Sorín como “La era del Ñandú”. Otra rama podrían ser los documentales seriados, como son los del caso Nisman, o el caso Cabezas, García Belsunce y recientemente Dalmasso. Por supuesto, pertenecen al estilo Netflix, de plataforma, en donde todo está preestablecido.