Documentalistas proponen otro cine y miradas

La historia del documental

Mañana a las 19, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), Javier Campo (Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual), Fabián Soberón, Juan Mascaró, Pedro Arturo Gómez, Sergio Olivera, María Laura de Arriba, Antonella Cardozo, Alejandra Guzzo, Bernabé Quiroga y realizadores, expondrán el libro de la historia del documental y de proyectarán fragmentos de clásicos de nuestro cine documental y materiales del NOA. Y a las 22, en la Sala Hynnes O’Connor, se verán los cortos “Goteras”, de Mario Carrizo y Ana Alarcón; “Pieles divergentes”, de Valentina Gómez Tolosa y Ana Lucía Troncoso, y “Chagas. La orquesta invisible”, de Lucas Martelli.