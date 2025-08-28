Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Documentalistas proponen otro cine y miradas

Una nueva edición se realiza en esta ciudad, con largos y cortometrajes. Libro de historia.

“EL ELOGIO DE LA REBELIÓN”. Documental sobre las luchas sociales. “EL ELOGIO DE LA REBELIÓN”. Documental sobre las luchas sociales.
Hace 4 Hs

La edición N°16 de DOCA (Asociación Documentalistas de Argentina) se realizará desde hoy y hasta el domingo en esta ciudad, con la presentación de largos y cortometrajes, un libro sobre la historia del documental argentino y el estreno de “El Elogio de la Rebelión”, de Fernando Krichmar.

“En un mundo donde las narrativas hegemónicas acallan las voces que incomodan, el cine documental irrumpe como herramienta transformadora, dando lugar a otras miradas, otras memorias, otras luchas” se indica en la convocatoria titulada “Encendiendo la mecha”. “Este evento celebra la creación colectiva y denuncia que el acceso a la cultura continúa siendo profundamente desigual. Desde DOCA, insistimos en la urgencia de políticas públicas que fortalezcan al sector y garanticen la circulación de contenidos libres, diversos y comprometidos”, agrega.

Esta noche a 22 se presentará en la sala Hynnes O’Connor (San Martín 241) el trabajo de Krichmar, a modo de estreno y se proyectará Carta a la Comunidad Internacional, del Comité contra la Tortura. Antes, desde las 20, se verá “Las cuidadoras”, de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf, sobre la labor de las mujeres trans Luciana, Maia y Yenifer como cuidadoras en el Hogar Santa Ana, un hogar público para ancianos.

La historia del documental

Mañana a las 19, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), Javier Campo (Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual), Fabián Soberón, Juan Mascaró, Pedro Arturo Gómez, Sergio Olivera, María Laura de Arriba, Antonella Cardozo, Alejandra Guzzo, Bernabé Quiroga y realizadores, expondrán el libro de la historia del documental y de proyectarán fragmentos de clásicos de nuestro cine documental y materiales del NOA. Y a las 22, en la Sala Hynnes O’Connor, se verán los cortos “Goteras”, de Mario Carrizo y Ana Alarcón; “Pieles divergentes”, de Valentina Gómez Tolosa y Ana Lucía Troncoso, y “Chagas. La orquesta invisible”, de Lucas Martelli.

El sábado a las 22 se pondrá en pantalla “Ramal caído”, de Lucas Ulises Díaz; “Escuela de Comunicación Popular”, realización colectiva del MoCaSE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero y “Ensenada”, de Hugo Crexcell.

El domingo, desde las 18 se verán (en San Martín 241) “Guardianes de la naturaleza”, de Antonella Cardozo Casares; “Manuel Ugarte, el destino de un continente”, de Federico Molnar y Martín Pigna.

Temas TucumánCentro Cultural Eugenio Flavio Virla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard
1

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo
2

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Aprendé a manejar criptomonedas con el simulador de la Universidad de Quilmes
3

Aprendé a manejar criptomonedas con el simulador de la Universidad de Quilmes

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil
4

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

Candy Viajes lanza su tienda digital y marca un hito en el turismo del NOA
5

Candy Viajes lanza su tienda digital y marca un hito en el turismo del NOA

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca
6

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

Más Noticias
Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 28 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

El Ministerio Público Fiscal abrió más de una veintena de causas por las quemas quemas de cañaverales y pastizales

El Ministerio Público Fiscal abrió más de una veintena de causas por las quemas quemas de cañaverales y pastizales

Jaldo, sobre el caso de Las Cejas: “en Tucumán no hay impunidad para nadie”

Jaldo, sobre el caso de Las Cejas: “en Tucumán no hay impunidad para nadie”

Paro y marcha de docentes universitarios

Paro y marcha de docentes universitarios

El estudio de insectos tomará forma de congreso en Tucumán

El estudio de insectos tomará forma de congreso en Tucumán

Efemérides del 27 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 27 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

Comentarios