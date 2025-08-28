Documentalistas proponen otro cine y miradas

La edición N°16 de DOCA (Asociación Documentalistas de Argentina) se realizará desde hoy y hasta el domingo en esta ciudad, con la presentación de largos y cortometrajes, un libro sobre la historia del documental argentino y el estreno de “El Elogio de la Rebelión”, de Fernando Krichmar.
“En un mundo donde las narrativas hegemónicas acallan las voces que incomodan, el cine documental irrumpe como herramienta transformadora, dando lugar a otras miradas, otras memorias, otras luchas” se indica en la convocatoria titulada “Encendiendo la mecha”. “Este evento celebra la creación colectiva y denuncia que el acceso a la cultura continúa siendo profundamente desigual. Desde DOCA, insistimos en la urgencia de políticas públicas que fortalezcan al sector y garanticen la circulación de contenidos libres, diversos y comprometidos”, agrega.
Esta noche a 22 se presentará en la sala Hynnes O’Connor (San Martín 241) el trabajo de Krichmar, a modo de estreno y se proyectará Carta a la Comunidad Internacional, del Comité contra la Tortura. Antes, desde las 20, se verá “Las cuidadoras”, de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf, sobre la labor de las mujeres trans Luciana, Maia y Yenifer como cuidadoras en el Hogar Santa Ana, un hogar público para ancianos.
La historia del documental
Mañana a las 19, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), Javier Campo (Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual), Fabián Soberón, Juan Mascaró, Pedro Arturo Gómez, Sergio Olivera, María Laura de Arriba, Antonella Cardozo, Alejandra Guzzo, Bernabé Quiroga y realizadores, expondrán el libro de la historia del documental y de proyectarán fragmentos de clásicos de nuestro cine documental y materiales del NOA. Y a las 22, en la Sala Hynnes O’Connor, se verán los cortos “Goteras”, de Mario Carrizo y Ana Alarcón; “Pieles divergentes”, de Valentina Gómez Tolosa y Ana Lucía Troncoso, y “Chagas. La orquesta invisible”, de Lucas Martelli.
El sábado a las 22 se pondrá en pantalla “Ramal caído”, de Lucas Ulises Díaz; “Escuela de Comunicación Popular”, realización colectiva del MoCaSE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero y “Ensenada”, de Hugo Crexcell.
El domingo, desde las 18 se verán (en San Martín 241) “Guardianes de la naturaleza”, de Antonella Cardozo Casares; “Manuel Ugarte, el destino de un continente”, de Federico Molnar y Martín Pigna.