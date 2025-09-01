Por mar, desde Barcelona llevan ayuda hacia Gaza

La Flotilla Global Sumud cuenta con el respaldo de figuras prominentes del activismo internacional y el mundo del espectáculo. Thunberg, que ha expresado que “poco a poco cada día la gente está despertando ante este genocidio”, critica el silencio mundial ante el incumplimiento de la ley internacional por parte de Israel. El actor irlandés Liam Cunningham, conocido por su papel en la serie Juegos de Tronos, es otro de los que viene alzando la voz para alertar sobre el sufrimiento de los palestinos.