La propuesta de Trump: el plan es desplazar a todos los palestinos

La “Riviera de Medio Oriente”

En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la “Riviera de Medio Oriente”, una vez despojada de sus habitantes, quienes podrían ser desplazados a Egipto y Jordania. Aplaudido por la extrema derecha israelí, el plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre una “limpieza étnica” en Gaza.