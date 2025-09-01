La propuesta de Trump: el plan es desplazar a todos los palestinos

El gobierno de Donald Trump para la Gaza de posguerra prevé desplazar a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de Estados Unidos durante 10 años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó el diario estadounidense “The Washington Post”. El plan de 38 páginas contempla la reubicación “voluntaria” de los dos millones de residentes de Gaza en otros países o en “zonas seguras” dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción.
Quienes acepten irse recibirían 5.000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos.
A los propietarios de tierras en territorio palestino se les ofrecerán “tokens digitales” para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un departamento en una de las seis u ocho nuevas “ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial” que se construirían en Gaza, dice el plan que publicó ayer el periódico, en base a documentación que el Departamento de Estado no accedió a comentar.
Según este plan, Gaza sería administrada durante 10 años por el Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso a una “entidad palestina reformada y desradicalizada”.
De acuerdo con la publicación del “Washington Post”, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos creada para distribuir ayuda alimentaria y objeto de numerosas críticas porque en sus centros de distribución y cercanías ya hay casi 2.000 muertos por disparos israelíes.
La “Riviera de Medio Oriente”
En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la “Riviera de Medio Oriente”, una vez despojada de sus habitantes, quienes podrían ser desplazados a Egipto y Jordania. Aplaudido por la extrema derecha israelí, el plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre una “limpieza étnica” en Gaza.
La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.
La campaña militar de represalia de Israel ha dejado al menos 63.459 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.