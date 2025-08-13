Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

TEL AVIV, Israel.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país “permitirá” que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército prepara para una ofensiva más amplia.
Los anteriores llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio devastado por la guerra, incluidos los del presidente estadounidense Donald Trump, han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional.
Netanyahu defendió su política bélica en una entrevista con un medio de comunicación israelí, emitida poco después de que Egipto anunciara que los mediadores del conflicto estaban trabajando de nuevo para alcanzar una tregua de 60 días.
“No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, declaró el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News. Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean”, indicó el primer ministro, citando los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.
En la Franja de Gaza, Israel lleva años controlando estrictamente las fronteras e impidiendo a muchos salir del territorio.
Para los palestinos, el intento de expulsarlos de su tierra equivale a la “Nakba”, el desplazamiento forzado masivo durante la creación de Israel en 1948.
Trump propuso, a principios de año, expulsar a los más de dos millones de gazatíes a Egipto y Jordania. Los ministros israelíes de extrema derecha piden su salida “voluntaria”.
En paralelo a la entrevista del premier israelí, dos fuentes palestinas declararon que una delegación de Hamas llegaría a El Cairo para conversar con los mediadores, que buscan una salida a esta guerra, desencadenada tras el ataque del movimiento islamista palestino del 7 de octubre de 2023.
La delegación, encabezada por el principal negociador del grupo, Jalil al Haya, tiene previsto reunirse hoy con funcionarios egipcios para discutir los últimos avances en las negociaciones. Los esfuerzos de mediación liderados por Qatar, Egipto y Estados Unidos no han logrado un avance significativo desde la breve tregua alcanzada a principios de este año, rota dos meses después.
En un nuevo intento de relanzar la diplomacia, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, indicó que están “trabajando arduamente en plena cooperación con los qataríes y estadounidenses”.
El objetivo es “un alto al fuego de 60 días, con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos y el flujo de asistencia humanitaria y médica a Gaza sin restricciones ni condiciones”, precisó.
Aunque el gobierno israelí no proporcionó un calendario exacto de cuándo entrarían sus fuerzas en la zona, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, dijo que los bombardeos aéreos sobre esta ciudad han ido en aumento durante los últimos tres días.
Basal señaló que los barrios residenciales de Zeitun y Sabra fueron atacados “con bombardeos muy intensos que tienen como objetivo viviendas civiles”.
Según el vocero, los ataques israelíes mataron ayer a 33 personas en toda la Franja.
Israel niega desnutrición en Gaza
Israel asegura que “no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada” en la Franja de Gaza, donde la Organización de Naciones Unidas ha estado advirtiendo durante semanas sobre el riesgo de una hambruna.
El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, dice que hizo un “examen exhaustivo” de los datos y cifras sobre las muertes por desnutrición en el territorio palestino. El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por el movimiento islamista, estima que hasta la fecha murieron de hambre 227 personas, de las cuales 103 niños.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud afirma que 148 personas murieron de desnutrición desde enero de 2025 y el Programa Mundial de Alimentos indicó en agosto que el hambre y la desnutrición en Gaza alcanzaron su nivel más alto desde el inicio de la guerra.
El Cogat señala “una diferencia significativa” entre las cifras de Hamas y “los casos documentados, con detalles completos de identificación” en los medios y en las redes sociales, lo que “genera dudas sobre su credibilidad”.