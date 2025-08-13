Netanyahu “autorizará” que los palestinos salgan de Gaza

“No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, declaró el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News. Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean”, indicó el primer ministro, citando los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.