Kicillof apuntó contra los Milei por los audios de Karina y lanzó: "Tienen filtraciones"

En plena recta final de la campaña electoral porteña, Axel Kicillof se metió de lleno en la polémica que rodea al Gobierno nacional tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. El gobernador bonaerense aseguró que los registros confirman que la administración libertaria sufre “filtraciones internas” y rechazó las acusaciones de que el kirchnerismo esté detrás de las grabaciones.
“Si fuera una operación, los audios serían falsos. Pero ya dijeron que son verdaderos. El problema es el contenido. Ahora aparece uno de Karina en una reunión privada donde dudo que haya ‘kukas’. Veo que tienen filtraciones”, ironizó Kicillof en diálogo con Radio Con Vos.
Los audios, que comenzaron a circular el viernes y serían parte de un registro de 50 minutos, muestran a Karina Milei dando indicaciones a dirigentes libertarios en medio de tensiones internas. La filtración derivó en una reunión de urgencia en Casa Rosada y en un comunicado del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien advirtió que, si existió espionaje contra la hermana del Presidente, sería un “escándalo sin precedentes”.
El caso se suma a las grabaciones del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, en las que se hablaba de supuestos retornos que involucraban tanto a Karina Milei como a Eduardo “Lule” Menem, principal asesor presidencial. Aquellas denuncias motivaron una investigación en la Justicia Federal.
“Gobierna la hermana de Milei”
Kicillof profundizó sus críticas a la gestión libertaria y apuntó a la centralidad que tiene Karina Milei en la toma de decisiones. “Nadie la votó, pero es ‘El Jefe’. El que eligió a Milei se dio cuenta de que la que manda es la hermana, que no tiene un currículum que la prepare para esto. Antes se dedicaba a la repostería”, lanzó.
Pero el mandatario provincial también puso bajo la lupa la influencia de la familia Menem en el Gobierno: “Ahora vemos que a Karina Milei la gobierna Lule, el asesor principal de Eduardo Menem, el hermano de Carlos Menem. ¿O sea que gobiernan los Menem? ¿Votaron a los Menem? Loco, ¡hay cinco Menem en el Gobierno! Estaban camuflados”.
Con tono crítico, advirtió que la situación “lleva a un destino calamitoso” y calificó de “mamarracho” la forma en que, según él, la Casa Rosada está manejando la gestión nacional.
Silencio de Karina
Mientras tanto, Eduardo “Lule” Menem emitió un descargo en redes sociales para negar las acusaciones derivadas de los audios de Spagnuolo, aunque evitó referirse a los nuevos registros atribuidos a Karina. La secretaria general, en cambio, se mantuvo en silencio, aunque no dejó de participar en actividades proselitistas.
En la última semana acompañó a Javier Milei en Lomas de Zamora y a Martín Menem en Corrientes -en actos que terminaron con episodios de violencia-, y también recibió a un grupo de jóvenes libertarios en la Casa Rosada tras un enfrentamiento con estudiantes peronistas en la Facultad de Derecho de la UBA.