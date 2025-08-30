Kicillof apuntó contra los Milei por los audios de Karina y lanzó: "Tienen filtraciones"

“Gobierna la hermana de Milei”

Kicillof profundizó sus críticas a la gestión libertaria y apuntó a la centralidad que tiene Karina Milei en la toma de decisiones. “Nadie la votó, pero es ‘El Jefe’. El que eligió a Milei se dio cuenta de que la que manda es la hermana, que no tiene un currículum que la prepare para esto. Antes se dedicaba a la repostería”, lanzó.